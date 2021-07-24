Берінчик в бою на голих кулаках побив Російського Молота: відео кращих моментів

У суботу, 24 липня, в рамках вечора боксу від промоушена Mahatch в київському Палаці спорту відбувся поєдинок на голих кулаках між 33-річним українським боксером, віце-чемпіоном Олімпійських ігор, володарем пояса WBO International в легкій вазі Денис Берінчиком (15 перемог, 9 з них — нокаутом) і уродженцем Росії, екс-бійцем UFC з Ірландії Артемом Лобовим на прізвисько Російський Молот.

Беринчик, як завжди ефектно з'явився на рингу (цього разу він вийшов разом з гангстерами), активніше почав бій, але лише в третьому раунді завдав суперникові серію точних ударів, і Лобов опинився в технічному нокауті. Друг і співвітчизник Конора Макгрегора все-таки зміг продовжити поєдинок. Але в четвертій двохвилинці 34-річний уродженець Росії з розбитим носом знову опинився в нокдауні, після чого за рішенням його команди не вийшов на 5-й раунд. Упевнена перемога українця!

До речі, раніше Беринчик зазначав, що на отриманий від бою з Лобовим гонорар (за словами його суперника, найбільший в кар'єрі українського боксера) він добудує будинок для мами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син легендарного боксера Кості Дзю відсвяткував 19-ту перемогу в кар'єрі.

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