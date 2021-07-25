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Спорт

Прапороносець України на Олімпіаді Костевич зупинилася за крок від медалі Ігор

7:59 25 липня 2021
Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка-2004 Олена Костевич не змогла завоювати другу для України медаль на Іграх-2020 у Токіо.

Наша співвітчизниця вийшла до фіналу змагань із кульової стрільби з 10-метрової дистанції, показавши сьомий результат у кваліфікації, а у вирішальному раунді зупинилася за крок від п'єдесталу. Набравши 197,6 очок, Олена стала четвертою. Трійку же призерів склали Віталіна Бацарашкіна, що представляє Олімпійський комітет Росії (240,3 бали — новий олімпійський рекорд), болгарка Антоанета Костадінова (239,4) та китаянка Цзян Рансінь (218,0).

Додамо, що Костевич, яка також ставала двічі бронзовим призером у Лондоні-2012, продовжила неприємну традицію. Уся справа в тому, що раніше жодному атлету-прапороносцю нашої країни на церемонії відкриття Олімпіади не вдавалося завоювати медаль Ігор. Тепер уся надія на шпажиста Богдана Нікішина…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірваний постріл залишив українця Коростильова без медалі Олімпійських ігор.

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