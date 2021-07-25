Пізно ввечері в суботу, 24 липня, в Лондоні пройшов вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між непереможним британцем Джо Джойсом (12 перемог, 11 з них — нокаутом), який виявляв бажання провести бій з Усиком на «Олімпійському» в Києві, та досвідченим французом камерунського походження Карлосом Такамом (39 перемог, 28 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

Джойс, який виступав на рідній території, домінував протягом усього бою. Кульмінація настала в шостому раунді, коли Джо обрушив на суперника шквал ударів, і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок, присудивши британцю перемогу технічним нокаутом.

. @JoeJoyceBoxing gets the 6th round TKO over @carlos_takam. What did you think of the stoppage? #JoyceTakam pic.twitter.com/9zhpyZPYEC - Combat Sports Nigeria (@CombatSportsNG) July 24, 2021

Додамо, що Джойс завдяки перемозі захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC Silver та WBO International, а також Британської Співдружності в суперважкій вазі, і тепер може стати наступним суперником для переможця бою між володарем титулів WBA, WBO та IBF своїм співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком, що пройде 25 вересня в Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Беринчик у бою на голих кулаках побив до крові Російського Молота.

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