26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Джойс — Такам: відео нокауту в бою суперважковаговиків

10:06 25 липня 2021
Джойс&nbsp;— Такам

Пізно ввечері в суботу, 24 липня, в Лондоні пройшов вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між непереможним британцем Джо Джойсом (12 перемог, 11 з них — нокаутом), який виявляв бажання провести бій з Усиком на «Олімпійському» в Києві, та досвідченим французом камерунського походження Карлосом Такамом (39 перемог, 28 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

Джойс, який виступав на рідній території, домінував протягом усього бою. Кульмінація настала в шостому раунді, коли Джо обрушив на суперника шквал ударів, і рефері прийняв рішення зупинити поєдинок, присудивши британцю перемогу технічним нокаутом.

Додамо, що Джойс завдяки перемозі захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBC Silver та WBO International, а також Британської Співдружності в суперважкій вазі, і тепер може стати наступним суперником для переможця бою між володарем титулів WBA, WBO та IBF своїм співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком, що пройде 25 вересня в Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Беринчик у бою на голих кулаках побив до крові Російського Молота.

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

гроші і паспорт

Де пенсіонерам найкраще живеться: названі області, в яких українці отримують найбільші пенсії

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.