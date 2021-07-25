Світоліна у 32-градусну спеку пробилася до другого кола Олімпіади

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна (6-а ракетка світу), яка вийшла заміж за колегу-француза Гаеля Монфіса, успішно розпочала виступ на Олімпійських іграх у Токіо.

Суперницею нашої співвітчизниці була німкеня Лаура Зігемунд (61-а). Примітно, що тенісистки раніше на кортах не перетиналися, але при цьому обидві стали чвертьфіналістками попередніх Ігор-2016 в Ріо — тоді українка програла чешці Петрі Квітовій, а німкеня поступилася майбутній олімпійській чемпіонці Моніці Пуїг із Пуерто-Ріко.

У першому сеті матчу, що проходив у 32-градусну спеку, суперниці влаштували обмін «люб'язностями», одна за одною віддаючи гейми на своїх подачах, але Еліна вчасно взяла себе в руки й довела партію до перемоги. Не менш напруженим вийшов і другий сет, який тривав 78 хвилин, за підсумками якого німкені вдалося зрівняти рахунок. Узявши нетривалу паузу, у вирішальній партії наша співвітчизниця довела таки тригодинний матч до підсумкової перемоги — 6:3, 5:7, 6:4.

До слова, одна з платформ, які транслювали поєдинок, досить оригінально представила учасниць матчу. Мабуть, порахували, що після весілля Світоліна стала як дві краплі води схожа на свого обранця…

Наступною суперницею українки стане переможниця поєдинку між Ярославою Шведовою з Казахстану (454-а) та австралійкою Айлою Томлянович (51-я).

Додамо, що також важку перемогу здобули в першому раунді парного турніру наші співвітчизниці-близнючки Людмила та Надія Кіченок. Програвши «начисто» перший сет матчу проти Сани Мірзи та Анкіти Райн з Індії, наші співвітчизниці зрівняли рахунок на тай-брейку в другій партії та виявилися сильнішими у вирішальному тай-брейку — підсумковий рахунок 0:6, 7:6 (0), 10 :8.

А ось для Даяни Ястремської (46-а), виправданої у справі про допінг, виступ у Токіо обмежився першим раундом. 21-річна наша співвітчизниця не змогла нічого протиставити Лейлі Фернандес із Канади (72-а) — 3:6, 6:3, 0:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'я Білодід здобула першу медаль для України на Олімпійських іграх.

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