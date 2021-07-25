У неділю, 25 липня, київське «Динамо», що пропускає перший тур нового чемпіонату України, проведе черговий спаринг на тренувальному зборі в Австрії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стане представник турецької суперліги — «Газіантеп». Опонент «біло-синіх» у минулому сезоні посів дев'яте місце в чемпіонаті, лише на сім очок відставши від зони єврокубків. У рамках підготовки до нового сезону, який стартує 15 серпня, турецький клуб провів три контрольні матчі, обігравши азербайджанський «Сумгаїт» (2:1), а в двох спарингах із земляками зіграв унічию з «Аданаспором» (0:0) та був розгромлений «Малатьяспором» (1:5).

Що стосується «біло-синіх», то для киян даний спаринг буде останнім у програмі підготовки до сезону, і в понеділок, 26 липня, динамівці повернуться до Києва.

У прямій трансляції за подіями в поєдинку «Динамо» — «Газіантеп», починаючи з 18:00, стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що на зборі в Австрії, який став для підопічних Мірчі Луческу вже третім цього літа, «Динамо» зіграло внічию з представником німецької бундесліги «Уніоном» (1:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із забивним форвардом з Венесуели Еріком Раміресом.

Фото ФК «Динамо»

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