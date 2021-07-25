26.91 / 27.11 31.64 / 31.99
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Юний талант «Баварії» епічно не забив із метра в порожні ворота: відео курйозу

14:04 26 липня 2021
Баварія&nbsp;— Аякс

Курйозний епізод стався в товариському матчі між мюнхенською «Баварією», яка підключилася до допомоги жертвам повені в Німеччині, та амстердамським «Аяксом», який відбувся в Мюнхені на «Альянц Арені».

Наприкінці першого тайму, за рахунку 1:1, господарі організували атаку по центру, в результаті якої до воріт вискочив форвард мюнхенців Зіркзеє. Обігравши голкіпера, 20-річний нападник опинився перед порожніми воротами, і вирішив дозволити м'ячу просто закотитися до сітки. Але іншої думки був захисник амстердамців Схурс, у відчайдушному підкаті вибивши «круглого» фактично з лінії. Вираз обличчя Зіркзеє, який усвідомив, що він «накоїв», говорить сам за себе…

Додамо, що сам поєдинок, в якому не взяли участь основні футболісти команд, які грали на Євро-2020, завершився бойовою нічиєю — 2:2 (Чупо-Мотінг, 40, Ньянзу, 48 — Лабьяд, 10, Йєнсен, 50).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Мексиці незграбний арбітр завадив команді забити гол у порожні ворота.

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Море без медуз

Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

лічильник світло

Нові тарифи на споживання електроенергії: хто від них виграє

гривні

Автоматичний арешт банківського рахунку боржника: як це працює

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.