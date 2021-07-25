Юний талант «Баварії» епічно не забив із метра в порожні ворота: відео курйозу

Курйозний епізод стався в товариському матчі між мюнхенською «Баварією», яка підключилася до допомоги жертвам повені в Німеччині, та амстердамським «Аяксом», який відбувся в Мюнхені на «Альянц Арені».

Наприкінці першого тайму, за рахунку 1:1, господарі організували атаку по центру, в результаті якої до воріт вискочив форвард мюнхенців Зіркзеє. Обігравши голкіпера, 20-річний нападник опинився перед порожніми воротами, і вирішив дозволити м'ячу просто закотитися до сітки. Але іншої думки був захисник амстердамців Схурс, у відчайдушному підкаті вибивши «круглого» фактично з лінії. Вираз обличчя Зіркзеє, який усвідомив, що він «накоїв», говорить сам за себе…

Додамо, що сам поєдинок, в якому не взяли участь основні футболісти команд, які грали на Євро-2020, завершився бойовою нічиєю — 2:2 (Чупо-Мотінг, 40, Ньянзу, 48 — Лабьяд, 10, Йєнсен, 50).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Мексиці незграбний арбітр завадив команді забити гол у порожні ворота.

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