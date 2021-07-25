Токіо-2020: де і коли дивитися онлайн змагання Олімпійських ігор 26 липня
У понеділок, 26 липня, на спортивних аренах столиці Японії в 14 видах спорту будуть розіграні 11 комплектів нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна вже завоювала дві медалі — дзюдоїстка Дар'я Білодід та шпажист Ігор Рейзлін стали бронзовими призерами.
Україну у стрибках у воду представлять Олексій Середа та Олег Сербін, а в фехтуванні на шаблі — олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан.
Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA: Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».
Олімпіада-2020. Токіо
26 липня (понеділок)
Тріатлон 0:30 «UA:Перший»
Фехтування 3:00 «UA:Перший»
Академічне веслування 3:30 «UA:Перший»
Плавання 4:30 «UA:Перший»
Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 6:40 (у запису) «UA:Перший»
Бадмінтон 7:55 «UA:Перший»
Стрибки у воду 9:00 «UA:Перший»
Кульова стрільба 10:00 «UA:Перший»
«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»
Бокс 11:00 «UA:Перший»
Фехтування, спортивна гімнастика 12:00 «UA:Перший»
«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Ганною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»
Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:25 (у запису) «UA:Перший»
Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:45 «UA:Перший»
Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 22:05 (у запису) «UA:Перший»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапороносець збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 Олена Костевич зупинилася за крок від медалі Ігор.
Фото Twitter Tokyo 202040
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter