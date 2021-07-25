«Олександрія» відзначила дебют головного тренера в УПЛ перемогою над «Зорею»: відеоогляди матчів

У неділю, 25 липня, поєдинками в Харкові, Чернігові та Запоріжжі продовжилися баталії нового чемпіонату України з футболу, який у минулому сезоні виграло «Динамо».

Чемпіонат України. 1-й тур

«Металіст-1925» (Харків) — «Рух» (Львів) — 2:1 (Батюшин, 7, Криськів, 35 — Кузик, 50).

Команди раніше зустрічалися між собою лише в першій лізі, і в Харкові «Металіст-1925» не програвав супернику. Продовжили харків'яни приємну для себе традицію й після звітного поєдинку — підопічні екс-півзахисника «Шахтаря» Валерія Кривенцова, який дебютував у якості наставника клубу УПЛ, забили два м'ячі в першому таймі, а після перерви, незважаючи на швидко пропущений гол, все ж змогли втримати переможний для себе рахунок.

«Десна» (Чернігів) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:0 (Калитвинцев, 51, 56, Завійський, 80). На 39-й хвилині вилучений Білошевський («Чорноморець»).

У першому таймі на полі в Чернігові точилася більш-менш рівна боротьба, незважаючи на наявність у складі «Чорноморця» великої групи молодих футболістів, орендованих у «Динамо». Усе зіпсувалося для «моряків» наприкінці першого тайму, коли за два попередження був вилучений півзахисник Білошевський. Чисельна перевага чернігівців принесла їм плоди після перерви — дубль записав на свій рахунок Калитвинцев, а ще один м'яч Завійського дозволив «Десні» оформити перший розгром у новому сезоні.

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 0:1 (Калюжний, 40).

Істотно оновлена «Олександрія» проводила перший матч під керівництвом Юрія Гури, який дебютував в елітному дивізіоні, і несподівано обіграла на виїзді бронзового призера минулого чемпіонату — «Зорю». Вирішальним став гол, забитий гостями під кінець першого тайму, коли Калюжний вийшов у контратаку й сам же її завершив точним ударом із середньої дистанції.

24 липня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Інгулець» (Петрово) — 2:1 (Траоре, 12, Патрик, 34 — Гопей, 81).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Вітао, 83), Степаненко, Майкон, Соломон (Маркос Антоніо, 88), Патрик (Судаков, 70), Педріньо (Тете, 70), Траоре.

«Верес» (Рівне) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0.

23 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Маріуполь» — 1:1 (Ременяк, 32 — Кулаков, 9).

У рамках стартового туру УПЛ у понеділок, 26 липня, буде зіграний матч «Ворскла» — «Дніпро-1». А ось поєдинок «Динамо», яке підписало контракт із венесуельським форвардом Еріком Раміресом, проти «Миная» перенесений на 11 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» обіграло в останньому контрольному матчі на зборі турецький «Газіантеп».

Фото ФК «Зоря»

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