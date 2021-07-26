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Спорт

Найкраща шаблістка світу українка Харлан сенсаційно залишає Олімпіаду після першого бою

7:33 26 липня 2021
Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, шестиразова чемпіонка світу, перший номер рейтингу серед шаблісток українка Ольга Харлан, визнана найкращою фехтувальницею світу за підсумками 2020 року, неприємно здивувала фахівців та вболівальників на Іграх-2020 у Токіо.

Наша співвітчизниця, яка приїхала до столиці Японії в статусі однієї з фавориток змагань, сенсаційно поступилася в першому ж поєдинку. У 1/16 фіналу 30-річна уродженка Миколаєва зустрічалася з маловідомою китаянкою Ян Хенью, яка не має за своїми плечима жодної перемоги на якомусь важливому турнірі, та поступилася їй — 12:15.

Оскільки жіноча збірна України не пробилася на Олімпіаду, це означає, що Харлан уперше в кар'єрі залишає Ігри без медалі. У Пекіні-2008 в її активі було «золото» в командній першості, в Лондоні-2012 — «бронза» в індивідуальній шаблі, а в Ріо-2016 — «бронза» в індивідуальній та «срібло» в командній першостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український фехтувальник-шпажист Ігор Рейзлін завоював першу в кар'єру олімпійську медаль.

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