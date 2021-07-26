Українка Харлан прийняла несподіване рішення після раннього вильоту з Олімпіади

Найкраща шаблістка світу за підсумками 2020 року, перший номер світового рейтингу українка Ольга Харлан, яка сенсаційно вилетіла від китаянки Ян Хенью в 1/16 фіналу Олімпіади в Токіо, не стала довго зберігати мовчання та прокоментувала свою невдачу.

«Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі та життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями… Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною…

«Чи зможу я заробити медаль?», «А мені ж так вона ПОТРІБНА!», «Олю, ти повинна привезти ЗОЛОТУ медаль!», «Олю, ти найсильныша і виграєш золото в Токіо», — чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз усе по-іншому. Півтора року без змагальної практики — мабуть вплинуло на мене. Для того, щоб почуватися впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день.

Зараз я дуже хочу відпочити… Морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися та не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася… Дякую тим, хто поруч не дивлячись ні на що. Усіх люблю. Незабаром буду вдома", — написала спортсменка емоційний пост на своїх сторінках у соціальних мережах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ігор Рейзлін став бронзовим призером Олімпіади в Токіо серед фехтувальників-шпажистів.

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