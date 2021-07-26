Світоліна у впертій боротьбі вийшла до 1/8 фіналу Олімпіади: відеоогляд матчу

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка посідає шосте місце у світовому рейтингу, слідом за важкою перемогою над німкенею Лаурою Зігемунд успішно подолала другий раунд на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Суперницею нашої співвітчизниці була австралійка Айла Томлянович (51-я), яку раніше Еліна перемагала у трьох очних протистояннях. Щоправда, цього разу все починалося для українки, яку на трибунах підтримував її чоловік Гаель Монфіс, не надто райдужно. Повівши в рахунку 2:0 у першому сеті, потім Еліна програла чотири гейми поспіль, а потім і віддала партію — 4:6.

Вирівняти ситуацію Світоліній вдалося у другому сеті, по ходу якого одеситка поступалася суперниці — 1:3, але в підсумку виграла завдяки п'яти взятим геймам — 6:3. У вирішальній партії українка, хоч і не без нервів, але все ж схилила шальки терезів на свій бік — 4:6, 6:3, 6:4 на користь Еліни.

Тепер Світоліна побореться за вихід до чвертьфіналу з Марією Саккарі з Греції (19-а), яка легко обіграла сербку Ніну Стоянович (92-а) — 6:1, 6:2.

Додамо, що до чвертьфіналу парних змагання пробилися сестри Людмила та Надія Кіченок. Наші співвітчизниці у двох сетах впоралися з італійським дуетом Сара Еррані-Джасміне Паоліні — 7:6 (4), 6:2, і тепер на них чекає зустріч із російською парою Вероніка Кудерметова-Єлена Весніна.

Людмила та Надія Кіченок

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ольга Харлан прийняла несподіване рішення після раннього вильоту з Олімпіади.

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