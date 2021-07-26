14-річний мотогонщик загинув у страшній аварії: трагічний момент потрапив на відео

Жахлива аварія сталася під час мотоперегонів, що проходили в іспанському Альканісі в рамках Кубка європейських талантів.

В одному з поворотів не впорався з керуванням 14-річний іспанець Уго Міллан та разом із байком упав на трасу. Кілька гонщиків, що знаходилися поряд, змогли об'їхати Уго, а ось поляк Мілан Павелец уникнути зіткнення не зміг, на повній швидкості врізавшись у лежачий мотоцикл та самого Міллана.

В результаті останній отримав тяжкі травми спини та шиї. Гонку негайно зупинили, а іспанця доставили на вертольоті до лікарні сусідньої Сарагоси, де лікарі боролися за життя спортсмена, але пошкодження, на жаль, виявилися несумісними з життям.

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán 's passing.



We would like to send all our love and support to his family, friends and team.



Ride in peace, Hugo. pic.twitter.com/zzc8IDqztG - MotoGP (@MotoGP) July 25, 2021

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований російський мотогонщик Роман Кох загинув на тренуванні.

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