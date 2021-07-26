Токіо-2020: де і коли дивитися онлайн змагання Олімпійських ігор 27 липня
У вівторок, 27 липня, на спортивних аренах столиці Японії у 13 видах спорту будуть розіграні 22 комплекти нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна вже завоювала дві медалі — дзюдоїстка Дар'я Білодід та шпажист Ігор Рейзлін стали бронзовими призерами.
Україну у стрільбі з пістолета з 10-метрової дистанції представить змішана команда у складі Олени Костевич, яка посіла четверте місце в індивідуальних змаганнях, та Олега Омельчука, а у велосипедному маунтінбайку змагатиметься Яна Беломоїна.
Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».
Олімпіада-2020. Токіо
27 липня (вівторок)
Тріатлон 0:20 «UA:Перший»
Академічне веслування 3:00 «UA:Перший»
Кульова стрільба 5:40 «UA:Перший»
Стрільба з лука 6:15 «UA:Перший»
Бокс 7:25 «UA:Перший»
Слалом на каное та каяках 8:00 «UA:Перший»
Маунтінбайк, крос-кантрі 9:00 «UA:Перший»
«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»
Бокс 11:00 «UA:Перший»
Плавання 13:00 «UA:Перший»
Баскетбол 15:30 «UA:Перший»
«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Ганною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»
Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (у запису) «UA:Перший»
Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:45 «UA:Перший»
Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 22:00 (у запису) «UA:Перший»
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська шаблістка Ольга Харлан вирішила призупинити кар'єру після сенсаційного вильоту з Олімпіади.
Фото Twitter Tokyo 202064
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