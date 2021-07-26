20-річна українка Конотоп увійшла до топ-5 на дебютній для себе Олімпіаді

20-річна абсолютна чемпіонка Європи та чемпіонка світу серед молоді українка Каміла Конотоп успішно виступила на Олімпійських іграх у Токіо.

Наша спортсменка, яка є світовою рекордсменкою серед молоді, вийшла до фіналу змагань у категорії до 55 кг, де посіла п'яте місце. У ривку харків'янка показала результат 94 кг (четвертий результат серед фіналісток), а в поштовху — 112 кг (7-й).

Із підсумковим показником у 206 кг дебютантка Олімпіади відстала від «бронзової» Зульфії Чиншанло з Казахстану на 7 кг. Чемпіонкою ж з олімпійським рекордом стала Хіділін Діас із Філіппін із результатом 224 кг (97 кг + 127 кг), а китаянка Кіуюн Ляо поступилася їй лише одним кілограмом — 223 кг (97 кг + 126 кг).

Додамо, що також у третій змагальний день у фіналі зі стрибків у воду з 10-метрової вишки змагалися наші співвітчизники 15-річний Олексій Середа та 19-річний Олег Сербін. Набравши 400,44 очка за підсумками шести спроб, наш дует посів шосте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ольга Харлан після невдачі на Олімпіаді-2020 вирішила взяти паузу в кар'єрі.

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