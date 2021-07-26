«Дубль» Довбика врятував «Дніпро-1» від поразки в Полтаві: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 26 липня, поєдинком у Полтаві продовжилися баталії нового чемпіонату України з футболу, який у минулому сезоні виграло «Динамо».

Чемпіонат України. 1-й тур

26 липня (четвер)

«Ворскла» (Полтава) — «Дніпро-1» — 2:2 (Степанюк, 7, Сваток, 67, у свої ворота — Довбик, 60, 72). На 56-й хвилині вилучений Логінов, на 87-й — тренер Ігор Йовічевіч (обидва — «Дніпро-1»).

Полтавська «Ворскла» між двома матчами Ліги конференцій проти фінського КуПСа стартувала в чемпіонаті України. В гості до підопічних Юрія Максимова приїхав «Дніпро-1», і полтавчани вже на 7-й хвилині вийшли вперед, коли Степанюку вдався точний удар від кута штрафного майданчика. До кінця першого тайму гра дивилася на одному диханні, команди відповідали моментом на момент. Але на початку другої 45-хвилинки положення «Дніпра-1» погіршилося після того, як Логінов був вилучений із поля. Утім, навіть у меншості гостям вдалося відігратися — герой збірної України в матчі Євро-2020 проти Швеції Довбик увірвався до штрафного майданчика та пробив у дальній кут.

Нічийний рахунок тримався до 67-ї хвилини, коли «шедевр» видав дніпрянин Сваток. Захисник невдало спробував перехопити м'яча після закидання Пердути з правого флангу, і, віддаючи пас назад, просто перекинув свого голкіпера. Але, до честі підопічних Ігора Йовічевіча, вони рук не опустили й таки знову зрівняли рахунок. Щоправда, судячи з усього, не обійшлося без помилки арбітра. Назаренко вивів до воріт Довбика, який перебував у очевидному офсайді, а нападник, недовго думаючи, пробив над голкіпером — і гол був зарахований.

У підсумку нічийний рахунок так і протримався до фінального свистка.

25 липня (неділя)

«Металіст-1925» (Харків) — «Рух» (Львів) — 2:1 (Батюшин, 7, Криськів, 35 — Кузик, 50).

«Десна» (Чернігів) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:0 (Калитвинцев, 51, 56, Завійський, 80). На 39-й хвилині вилучений Білошевський («Чорноморець»).

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 0:1 (Калюжний, 40).

24 липня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Інгулець» (Петрово) — 2:1 (Траоре, 12, Патрик, 34 — Гопей, 81).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Вітао, 83), Степаненко, Майкон, Соломон (Маркос Антоніо, 88), Патрик (Судаков, 70), Педріньо (Тете, 70), Траоре.

«Верес» (Рівне) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0.

23 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Маріуполь» — 1:1 (Ременяк, 32 — Кулаков, 9).

Додамо, що поєдинок «Динамо», яке підписало контракт із венесуельським форвардом Еріком Раміресом, проти «Миная» перенесений на 11 серпня.

У рамках 2-го туру чемпіонату України пройдуть наступні матчі: «Львів» — «Шахтар», «Колос» — «Металіст-1925» (30 липня), «Минай» — «Олександрія», «Чорноморець» — «Дніпро-1» (31 липня), «Маріуполь» — «Десна», «Динамо» — «Верес», «Ворскла» — «Рух» (1 серпня), «Інгулець» — «Зоря» (2 серпня).

У суперечці бомбардирів лідирують Владислав Калитвинцев («Десна») та Артем Довбик («Дніпро-1»), в активі яких по 2 забитих м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» обіграло в останньому контрольному матчі на зборі турецький «Газіантеп».

Фото ФК «Ворскла»

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