Костевич і Омельчук «настріляли» для України третю медаль Олімпіади в Токіо

Рано вранці у вівторок, 27 липня, Україна у стрілецькому тирі «Асака» завоювала свою третю медаль літніх Олімпійських ігор у Токіо, які триватимуть до 8 серпня. Наш дует у складі Олени Костевич і Олега Омельчука став третім у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів в міксті.

Нашим трохи не вистачило, щоб поборотися за медаль найвищого ґатунку, а ось у «бронзовому» фіналі Олена й Олег здолали досвідчених представників Сербії Зорану Арунович і призера Ігор у Токіо Даміра Мікеца — 16:12. Зазначимо, що по ходу «перестрілки» були справжні гойдалки: українці досить успішно стартували (6:2), але потім серби перехопили лідерство (6:8), і все ж у кінцівці українці були точнішими і здобули бронзову нагороду.

До речі, успіх нашого дуету аж ніяк не випадковий, якщо згадати, що Олена й Олег — чемпіони Європи 2019 року і бронзові призери чемпіонату світу 2018-го саме в міксті.

«Ми довго і наполегливо йшли до цієї нагороди, — цитує Олену Костевич прес-служба НОК України. — Сьогодні теж був нелегкий день: удача змінювала невдачу і навпаки. Олег — великий молодець, і ця нагорода для нас дуже цінна. Як «золото». Говорили, що прапороносець (Олена разом з фехтувальником Богданом Нікішиним несли прапор України на відкритті Ігор. — Авт.) не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Вважала за честь нести прапор своєї держави і щаслива, що нам вдалося завоювати цю нагороду для країни.

Дуже запам'яталися напуття нашого видатного спортсмена, олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який кілька днів тому, після моєї «дерев'яної» нагороди (Костевич стала четвертою у стрільбі з пістолета з 10 метрів. — Авт.) порадив не хвилюватися і продовжувати вірити в себе. Ці слова допомогли в завоюванні «бронзи».

Додамо, що 29 липня олімпійська чемпіонка Афін Олена Костевич (крім того, у неї ще три «бронзи» Ігор — дві в Лондоні і одна в Токіо!) буде битися за вихід до фіналу у стрільбі з дрібнокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід та фехтувальник Ігор Рейзлін принесли Україні бронзові медалі Олімпіади в столиці Японії.

Фото НОК України

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