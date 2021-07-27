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Спорт

«Ворскла» — КуПС: де і коли дивитися онлайн матч відбору Ліги конференцій

10:07 27 липня 2021
Ворскла&nbsp;— КуПС

У четвер, 29 липня, «Ворскла», яка стартувала в УПЛ нічиєю з «Дніпром-1», на домашній арені імені Бутовського в Полтаві проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти фінського КуПСа (арбітр — Павел Орел з Чехії).

Як відомо, перша зустріч підопічних Сімо Валакарі і Юрія Максимова завершилася тиждень тому в Куопіо внічию (2:2), а оскільки УЄФА скасував правило виїзного голу, то в Полтаві все почнеться з нуля.

Букмекери в майбутньому матчі віддають перевагу «Ворсклі». Наприклад, контора Favbet ставки на виграш полтавців в основний час приймає з коефіцієнтом 2,05, на нічию — 3,55, на виграш гостей з Фінляндії — 3,05. Шанси на прохід українського клубу до наступного раунду турніру — 1,60, КуПСа — 2,18.

У прямій трансляції поєдинок «Ворскла» — КуПС покаже о 19:00 телеканал «Футбол 1».

Ліга конференцій. Другий раунд кваліфікації. Матч-відповідь

29 липня (четвер)

«Ворскла» — КуПС 19:00 «Футбол 1»

Нагадаємо, що в разі успішного подолання фінського бар'єру «Ворскла» в третьому раунді кваліфікації турніру зіграє з переможцем пари «Аріс» (Греція) — «Астана» (Казахстан). У першій зустрічі казахи вдома перемогли — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів зіграє з бельгійським «Генком».

Фото ФК «Ворскла»

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