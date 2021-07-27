Світоліна у неймовірному поєдинку повторила своє найкраще досягнення на Олімпійських іграх

У вівторок, 27 липня найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (6-а в світі), яка зіграла весілля з французом Гаелем Монфісом (він підтримував дружину на трибунах), продовжила успішний виступ на Олімпійських іграх у Токіо.

Після перемог у стартових матчах над німкенею Лауром Зігемунд і хорваткою з австралійським паспортом Айлою Томлянович 27-річна одеситка в поєдинку 1/8 фіналу вирвала в трьох сетах перемогу у 19-ї ракетки світу Марії Саккарі з Греції, повторивши при цьому свій найкращий результат на Олімпіадах (вихід до чвертьфіналу в Ріо-2016). Саккарі, якій 25 липня виповнилося 26 років, програла Еліні другий з чотирьох очних поєдинків.

У першому сеті українка взяла подачу суперниці і вела в рахунку 4:1, але програла чотири (!) гейми поспіль, потім знову змогла нав'язати боротьбу, але все ж віддала партію — 5:7.

У другому Світоліна знову з брейком повела 4:1, але цього разу впоралася з нервами і не стала тринькати здобуту перевагу — 6:3.

Вирішальну партію знову впевненіше почала українка — 3:1. Потім Саккарі вирівняла становище — 3:3. Але розумниця Світоліна таки змогла виграти цю супербитву — 6:4!

Путівку до півфіналу олімпійського турніру українка оскаржить з матчі з італійкою Камілою Джорджі (61-а), котра перемогла Кароліну Плішкову (Чехія, 7-а) — 6:4, 6:2.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна виступала на Іграх в Токіо і в парному розряді, але в дуеті з Даяною Ястремською поступилася у першому ж раунді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор.

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