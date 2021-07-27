Українку відсторонили за допінг, «золото» Ігор дісталося спортсменці з крихітних островів

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова (на фото), на жаль, не вийшла старт четвертих для себе Олімпійських ігор. Спортсменку, яку підозрюють у вживанні допінгу, тимчасово відсторонили від змагань (5 червня 33-річна українка здала позитивний тест на заборонену речовину еритропоетин — ЕПО). Вона може замовити вщяти аналіз проби «Б».

«Для нас це шок, — цитує чоловіка Юлії Володимира Турбаєвського «Спорт-Експрес». — Ми самі не можемо зрозуміти, як так вийшло. Юля стільки років вже в пулі, постійно здає проби, зокрема і на паспорт крові. І раптом така звістка. Юля готувалася до старту на Олімпіаді 27 липня, а 26-го ввечері їй прийшов лист про позитивну пробу. Зараз вона ще в Токіо.

Юля в той період робила п'ять стартів поспіль, пробу взяли на четвертому. Навіть якби ми зійшли з розуму і раптом захотіли використовувати ЕПО, це було б ніколи зробити — суцільні змагання. Ти або здаєш змагальний контроль, або до тебе приїжджають додому.

ЕПО — це завжди ін'єкція. Але за чотири дні до тієї проби Юлі зробили щеплення від коронавірусу. Я не знаю, можливо, вона дала хибнопозитивний результат? І що з ще однією пробою, яку брали через два дні після першої? Якщо знайшли ЕПО тоді, за ідеєю повинні були знайти і вдруге, він же не міг нікуди дітися. Загалом, поки запитань дуже багато. І відповідей на них у нас поки немає".

А переможцем змагань в тріатлоні на Олімпійських іграх в Токіо стала представниця Бермудських островів Флора Даффі. Здавалося, нічого особливого, якби не цікавий факт. Як повідомляє Twitter Gracenote Olympiс, Бермуди — найменша країна за населенням, яка вигравала «золото» Олімпіади. Чисельність населення островів складає лише 63 тисячі мешканців.

Другою в змаганнях тріатлоністок стала британка Джорджія Тейлор-Браун, третє місце посіла американка Кеті Заферес.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український дует у складі Олени Костевич і Олега Омельчука здобув «бронзу» Олімпійських ігор у стрільбі з пістолета.

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