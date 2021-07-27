Скандальний форвард Селезньов підписав контракт з колишнім клубом Мілевського

Сьомий бомбардир в історії збірної України, нападаник Євген Селезньов, якого взимку вигнали з тренувальних зборів «Колоса», визначився з місцем продовження футбольної кар'єри. 36-річний форвард підписав контракт на один рік з колишньою командою Артема Мілевського «Минаєм» і продовжить виступи в УПЛ, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

У минулому сезоні Селезньов встиг зіграти за «Колос» 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу. А взагалі форвард зі 116 забитими влучними ударами в активі входить в чільної трійки найкращих бомбардирів в історії УПЛ, поступаючись лише Максиму Шацьких і Сергію Реброву (по 123 голи).

Нагадаємо, що чемпіон України, володар Кубка країни і Кубка УЄФА, а також Кубка і Суперкубка Туреччини Євген Селезньов за роки кар'єри виступав у «Шахтарі», «Арсеналі», «Дніпрі», російській «Кубані», іспанській «Малазі», турецьких «Карабюкспорі», «Акхісар Беледієспорі», «Бурсаспорі», а також у «Колосі» з Ковалівки. 36-річний форвард — один з найкращих бомбардирів в історії збірної України (11 м'ячів в 58 матчах), який двічі ставав голеадором номер один чемпіонату країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Селезньов кинув росіянку і зійшовся з колишньою дружиною.

Фото Instagram, ФК Минай

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