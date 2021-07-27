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Спорт

Ще одна нагорода України: медальний залік Олімпійських ігор в Токіо за підсумками 27 липня

17:06 27 липня 2021
Медаль Олімпійських ігор

У вівторок, 27 липня, на Олімпіаді в Токіо були розіграні 22 комплекти медалей, одна з яких — бронзова — дісталася у стрільбі українському дуету у складі Олени Костевич і Олега Омельчука.

На п'єдестал пошани за чотири дні змагань піднімалися представники вже 56 країн. Збірна України ділить 47-е місце з Казахстаном.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку складають Японія — 18 нагород (10 золотих, 3 срібні та 5 бронзових), США — 25 (9+8+8) і Китай — 21 (9+5+7).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Разом
1 Японія 10 3 5 18
2 США 9 8 8 25
3 Китай 9 5 7 21
4 Олімпійський комітет Росії 7 7 4 18
5 Великобританія 4 5 4 13
6 Південна Корея 3 2 5 10
7 Австралія 3 1 5 9
8 Канада 2 3 3 8
9 Франція 2 2 3 7
10 Німеччина 2 0 3 5
11 Косово 2 0 0 2
12 Італія 1 5 6 12
13 Китайський Тайбей 1 2 3 6
14 Бразилія 1 2 2 5
Швейцарія 1 2 2 5
16 Словенія 1 1 1 3
Сербія 1 1 1 3
18 Угорщина 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
20 Австрія 1 0 1 2
Хорватія 1 0 1 2
Естонія 1 0 1 2
23 Бермудські острови 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Гонконг 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Норвегія 1 0 0 1
Філіпіни 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
Узбекистан 1 0 0 1
31 Нідерланди 0 3 0 3
32 Іспанія 0 2 1 3
33 Грузія 0 2 0 2
ПАР 0 2 0 2
35 Монголія 0 1 2 3
36 Бельгія 0 1 1 2
Чехія 0 1 1 2
Індонезія 0 1 1 2
39 Болгарія 0 1 0 1
Колумбія 0 1 0 1
Данія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Йорданія 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Румунія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
47 Казахстан 0 0 3 3
Україна 0 0 3 3
49 Єгипет 0 0 2 2
Мексика 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
52 Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Куба 0 0 1 1
Ізраїль 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Нова Зеландія 0 0 1 1

Зазначимо, що в середу, 28 липня, на Іграх у Токіо розіграють 23 комплекти нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін принесли Україні «бронзу» Олімпійських ігор.

Фото Twitter Tokyo 2020

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