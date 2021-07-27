Ще одна нагорода України: медальний залік Олімпійських ігор в Токіо за підсумками 27 липня

У вівторок, 27 липня, на Олімпіаді в Токіо були розіграні 22 комплекти медалей, одна з яких — бронзова — дісталася у стрільбі українському дуету у складі Олени Костевич і Олега Омельчука.

На п'єдестал пошани за чотири дні змагань піднімалися представники вже 56 країн. Збірна України ділить 47-е місце з Казахстаном.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку складають Японія — 18 нагород (10 золотих, 3 срібні та 5 бронзових), США — 25 (9+8+8) і Китай — 21 (9+5+7).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Разом 1 Японія 10 3 5 18 2 США 9 8 8 25 3 Китай 9 5 7 21 4 Олімпійський комітет Росії 7 7 4 18 5 Великобританія 4 5 4 13 6 Південна Корея 3 2 5 10 7 Австралія 3 1 5 9 8 Канада 2 3 3 8 9 Франція 2 2 3 7 10 Німеччина 2 0 3 5 11 Косово 2 0 0 2 12 Італія 1 5 6 12 13 Китайський Тайбей 1 2 3 6 14 Бразилія 1 2 2 5 Швейцарія 1 2 2 5 16 Словенія 1 1 1 3 Сербія 1 1 1 3 18 Угорщина 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 20 Австрія 1 0 1 2 Хорватія 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 23 Бермудські острови 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Гонконг 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Норвегія 1 0 0 1 Філіпіни 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 Узбекистан 1 0 0 1 31 Нідерланди 0 3 0 3 32 Іспанія 0 2 1 3 33 Грузія 0 2 0 2 ПАР 0 2 0 2 35 Монголія 0 1 2 3 36 Бельгія 0 1 1 2 Чехія 0 1 1 2 Індонезія 0 1 1 2 39 Болгарія 0 1 0 1 Колумбія 0 1 0 1 Данія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Румунія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 47 Казахстан 0 0 3 3 Україна 0 0 3 3 49 Єгипет 0 0 2 2 Мексика 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 52 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Куба 0 0 1 1 Ізраїль 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Нова Зеландія 0 0 1 1

Зазначимо, що в середу, 28 липня, на Іграх у Токіо розіграють 23 комплекти нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін принесли Україні «бронзу» Олімпійських ігор.

Фото Twitter Tokyo 2020

509

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter