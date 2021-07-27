Ще одна нагорода України: медальний залік Олімпійських ігор в Токіо за підсумками 27 липня
У вівторок, 27 липня, на Олімпіаді в Токіо були розіграні 22 комплекти медалей, одна з яких — бронзова — дісталася у стрільбі українському дуету у складі Олени Костевич і Олега Омельчука.
На п'єдестал пошани за чотири дні змагань піднімалися представники вже 56 країн. Збірна України ділить 47-е місце з Казахстаном.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку складають Японія — 18 нагород (10 золотих, 3 срібні та 5 бронзових), США — 25 (9+8+8) і Китай — 21 (9+5+7).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Разом
|1
|Японія
|10
|3
|5
|18
|2
|США
|9
|8
|8
|25
|3
|Китай
|9
|5
|7
|21
|4
|Олімпійський комітет Росії
|7
|7
|4
|18
|5
|Великобританія
|4
|5
|4
|13
|6
|Південна Корея
|3
|2
|5
|10
|7
|Австралія
|3
|1
|5
|9
|8
|Канада
|2
|3
|3
|8
|9
|Франція
|2
|2
|3
|7
|10
|Німеччина
|2
|0
|3
|5
|11
|Косово
|2
|0
|0
|2
|12
|Італія
|1
|5
|6
|12
|13
|Китайський Тайбей
|1
|2
|3
|6
|14
|Бразилія
|1
|2
|2
|5
|Швейцарія
|1
|2
|2
|5
|16
|Словенія
|1
|1
|1
|3
|Сербія
|1
|1
|1
|3
|18
|Угорщина
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|20
|Австрія
|1
|0
|1
|2
|Хорватія
|1
|0
|1
|2
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|23
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|Іран
|1
|0
|0
|1
|Норвегія
|1
|0
|0
|1
|Філіпіни
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|31
|Нідерланди
|0
|3
|0
|3
|32
|Іспанія
|0
|2
|1
|3
|33
|Грузія
|0
|2
|0
|2
|ПАР
|0
|2
|0
|2
|35
|Монголія
|0
|1
|2
|3
|36
|Бельгія
|0
|1
|1
|2
|Чехія
|0
|1
|1
|2
|Індонезія
|0
|1
|1
|2
|39
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Колумбія
|0
|1
|0
|1
|Данія
|0
|1
|0
|1
|Індія
|0
|1
|0
|1
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Румунія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|47
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|Україна
|0
|0
|3
|3
|49
|Єгипет
|0
|0
|2
|2
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|Туреччина
|0
|0
|2
|2
|52
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Куба
|0
|0
|1
|1
|Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Нова Зеландія
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що в середу, 28 липня, на Іграх у Токіо розіграють 23 комплекти нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін принесли Україні «бронзу» Олімпійських ігор.
Фото Twitter Tokyo 2020509
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