Чвертьфінал Світоліної: де і коли дивитися онлайн Олімпійські ігри 28 липня

У середу, 28 липня, на спортивних аренах Токіо в 12 видах спорту будуть розіграні 23 комплекти нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна вже здобула три медалі — дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук стали бронзовими призерами.

Зокрема, Україна в дзюдо представлять Кеджау Ньябалі, у спортивній гімнастиці — Ілля Ковтун, а в тенісі — Еліна Світоліна та сестри Людмила і Надія Кіченок (матч парного розряду проти росіянок Олени Весніної та Вероніки Кудерметовой — о 5:00).

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

28 липня (середа)

Серфінг, академічне веслування, плавання 2:00 «UA:Перший»

Теніс (Джорджі — Світоліна) 5:00 «UA:Перший»

Дзюдо 7:05 «UA:Перший»

Дзюдо, велоспорт 08:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком і Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Дзюдо 11:00 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 13:30 «UA:Перший»

Спортивна гімнастика 15:15 «UA:Перший»

Баскетбол 16:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійською експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA: Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:25 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:45 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 22:05 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медальний залік Ігор в Токіо очолила Японія, Україна замикає топ-50.

Фото Instagram

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