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Спорт

Українці Зубков та Харатін вийшли з «Ференцварошем» до третього раунду: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

21:53 27 липня 2021
Жальгіріс&nbsp;— Ференцварош

У вівторок, 27 липня, на футбольних полях Старого Світу відбулися чотири матчі у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якій Україну представлять донецький «Шахтар» та київське «Динамо» (підопічні Мірчі Луческу стартують одразу в групі).

Відзначимо успіх колишнього клубу Сергія Реброва угорського «Ференцвароша», який з допомогою футболістів збірної України Олександра Зубкова та Ігоря Харатана впевнено пройшов за сумою двох зустрічей литовський «Жальгіріс».

Ліга чемпіонів. Другий відбірний раунд. Матчі у відповідь

«Жальгіріс» (Литва) — «Ференцварош» (Угорщина) — 1:3 (Діау, 90+3 — Ммае, 44, 72, Мак, 90+4). Перший матч — 0:2.

Харатін провів у складі гостей весь поєдинок у Вільнюсі, а ось Зубков вийшов на заміну на 69-й хвилині.

ХІК (Фінляндія) — «Мальме» (Швеція) — 2:2 (Тенхо, 1, Ріскі, 78 — Крістіансен, 10, Бірманчевич, 76). Перший матч — 1:2.

«Омонія» (Кіпр) — «Динамо» (Хорватія) — 0:1 (Мена, 79). Перший матч — 0:2.

«Флора» (Естонія) — «Легія» (Польща) — 0:1 (Рафа Лопеш, 67). Перший матч — 1:2.

Ще дев'ять матчів-відповідей другого відбірного раунду Ліги чемпіонів будуть зіграні в середу, 28 липня.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ («Шлях чемпіонів») вже відомі три пари команд: «Динамо» (Хорватія) — «Легія» (Польща), «Мальме» (Швеція) — «Рейнджерс» (Шотландія), «Ференцварош» (Угорщина) — «Славія» (Чехія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги конференцій «Ворскла» — КуПС.

Фото ФК «Жальгіріс»

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