«Залізна» Світоліна перемогла Джорджі і пробилася до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо

Рано вранці в середу, 28 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна (6-я в світі), яка перемогла напередодні сильну Марію Саккарі з Греції, показала свій найкращий результат на Олімпійських іграх і пробилася до півфіналу тенісного турніру Ігор в Токіо (в Ріо 2016 одеситка дійшла до чвертьфіналу).

У поєдинку ¼ фіналу українка перемогла 61-у ракетку світу Камілу Джорджі з Італії, яка раніше залишила за бортом турніру таких сильних тенісисток, як американка Дженніфер Брейді (15-я), росіянка Єлєна Весніна (303-я, 55-я в парному рейтингу) і чешка Кароліна Плішкова (7-а).

У першому сеті Світоліна почала з місця в кар'єр і, взявши дві поспіль подачі 29-річної доньки емігрантів з Аргентини, повела в рахунку 5:1. Але, за недоброю традицією, українка потім віддала суперниці ініціативу (5:4), проте все ж дотиснула опонентку — 6:4.

З брейку початку Еліна другу партію (в перерві Джорджі на фарт змінила біло-синє плаття на синьо-біле) і повела в рахунку — 2:0. Каміла спробувала повернутися до гри (5:4), але 26-річну українку, котра нещодавно вийшла заміж (Гаель Монфіс підтримував кохану на трибуні), вже було не стримати — 6:4. Розумниця!

Як би там не було, інакше як «залізною» найсильнішу тенісистку України не назвеш, адже за п'ять ігрових днів (чотири одиночні зустрічі і парна в дуеті з Даяною Ястремською) вона сумарно провела на корті понад 11 (!) годин. І це на розпечених від спеки токійських кортах! Незважаючи на всі прохання тенісисток (і тенісистів), організатори наполегливо починають програму ігрових днів об 11 годині ранку за місцевим часом.

Путівку до фіналу олімпійського турніру Еліна Світоліна оскаржить в матчі з переможцем пари Паула Бадоса (Іспанія, 29-а) — Маркета Вондроушова (Чехія, 42-а).

На жаль, сестри Людмила і Надія Кіченок не змогли пробитися до ½ фіналу парного турніру, поступившись представницям команди Олімпійського комітету Росії Єлєні Весніній і Вероніці Кудерметовій — 2:6, 1:6. У будь-якому випадку, українські сестри-близнючки виступили в Токіо гідно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що раніше перша ракетка України обіграла в Токіо німкеню Лауру Зігемунд і хорватку з австралійським паспортом Айлу Томлянович.

Фото Twitter ITF

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