Називала ковід обманом: сестра Роналду потрапила до лікарні з ускладненнями коронавірусу

Старша сестра Кріштіану Роналду, 44-річна співачка Катя Авейру, яка в минулому році після того, як її брат заразився ковідом, назвала вірус, що розлетівся світом, найбільшим обманом в її житті, сама потрапила до лікарні на Мадейрі через ускладнення після коронавірусу.

«Найменше хотілося б писати такий пост, — зізналася Катя Авейру в Instagram. — Я намагалася не робити цього в останні дні, але новини поширюються швидко, і з поваги до тих, хто стежить за мною і піклується про мене і моїх близьких, я поділюся з вами правдою.

Дідька лисого, з 17 липня я була вдома в ізоляції, все протікало дуже добре, симптомів майже не було, але, дотримуючись протоколу, я була вдома. На жаль, 23-го числа мені стало гірше. У мене пневмонія в результаті проклятого вірусу.

Коротше кажучи, я госпіталізована, і ось я тут, все роблю правильно, видужую завдяки богу і лікарям. Проклятий вірус мене не знищить. Мені стає краще".

Нагадаємо, що Катя Авейру, яка старша за брата на вісім років, з дитинства дружить з Кріштіану Роналду. Її співочій кар'єрі близько 15 років з невеликими перервами. Виступаючи під псевдонімом Ronalda і під справжнім ім'ям, вона записала шість поп-альбомів. До речі, Катя Авейру працювала з продюсером Надіром Хаятом (RedOne), який робив хіти для Енріке Іглесіаса і Дженніфер Лопес, і відкрив Леді Гагу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сестра Роналду розкритикувала вручення «Золотого м'яча» Луці Модричу.

Фото Instagram

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