Гарі Лінекер гостро пожартував про успіхи росіян на Олімпіаді в Токіо

Легендарний англійський футболіст, а нині телевізійний експерт Гарі Лінекер гостро пожартував на тему успішних виступів на Олімпійських іграх у Токіо російських спортсменів, які через махінації з допінг-пробами виступають без національного прапора і гімну під егідою Олімпійського комітету Росії (в честь їхніх перемог звучить фрагмент з Першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського).

«Олімпійський комітет Росії точно вже найуспішніший комітет в історії Олімпіад», — написав Гарі Лінекер в Twitter.

Зазначимо, що команда ОКР вже завоювала на Іграх в столиці Японії 20 медалей (7 золотих, 8 срібних і 5 бронзових) і посідає в загальнокомандному заліку лише збірним Японії, Китаю і США.

Нагадаємо, що команда України поки може похвалитися лише трьома «бронзами» — дзюдоїстки Дар'ї Білодід, фехтувальника Ігоря Рейзліна і дуету стрільців у складі Олени Костевич та Олега Омельчука.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський канал не показав вихід збірної України на церемонії відкриття Ігор.

Фото Instagram

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