Фіаско Німеччини, Аргентини та Франції: на футбольному турнірі Олімпіади визначилися пари ¼ фіналу

У середу, 28 липня, на чоловічому футбольному турнірі Олімпійських ігор в Токіо, в якому стартували 16 збірних U23, визначилися чвертьфіналісти.

Сенсаційно за бортом плей-офф опинилися віце-чемпіон Ріо-2016 Німеччина, чемпіон Олімпійських ігор 1984 року Франція, а також тріумфатор Олімпіад 2004 і 2008 років Аргентина. Більш того, з чотирьох європейських збірних боротьбу за медалі продовжить лише Іспанія (компанію німцям і французам серед невдах склали румуни).

Група А. Японія — ПАР — 1:0, Мексика — Франція — 4:1, Японія — Мексика — 2:1, Франція — ПАР — 4:3, ПАР — Мексика — 0:3, Франція — Японія — 0:4.

Підсумкове становище команд: 1. Японія — 9 очок; 2. Мексика — 6; 3. Франція — 3; 4. ПАР — 0.

Група В. Гондурас — Румунія — 0:1, Нова Зеландія — Південна Корея — 1:0, Нова Зеландія — Гондурас — 2:3, Румунія — Південна Корея — 0:4, Румунія — Нова Зеландія — 0:0, Південна Корея — Гондурас — 6:0.

Підсумкове становище команд: 1. Південна Корея — 6; 2. Нова Зеландія — 4; 3. Румунія — 4; 4. Гондурас — 3.

Група С. Єгипет — Іспанія — 0:0, Аргентина — Австралія — 0:2, Єгипет — Аргентина — 0:1, Австралія — Іспанія — 0:1, Австралія — Єгипет — 0:2, Іспанія — Аргентина — 1:1.

Підсумкове становище команд: 1. Іспанія — 7; 2. Єгипет — 4; 3. Аргентина — 4; 4. Австралія — 3.

Група D. Бразилія — Німеччина — 4:2, Кот-д'Івуар — 2:1, Бразилія — Кот-д'Івуар — 0:0, Німеччина — Саудівська Аравія — 3:2, Саудівська Аравія — Бразилія — 1:3, Німеччина — Кот-д'Івуар — 1:1.

Підсумкове становище команд: 1. Бразилія — 7; 2. Кот-д'Івуар — 5; 3. Німеччина — 4; 4. Саудівська Аравія — 0.

В ¼ фіналу Олімпіади 31 липня зіграють: Японія — Нова Зеландія, Мексика — Південна Корея, Іспанія — Кот-д'Івуар і Бразилія — Єгипет.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2016 в Ріо чоловічий футбольний турнір виграла Бразилія, котру вів за собою зоряний Неймар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда футболу Гарі Лінекер гостро пожартував про успіхи росіян на Олімпіаді в Токіо.

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