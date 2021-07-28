Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо за підсумками 28 липня

У середу, 28 липня, на Олімпіаді в Токіо були розіграні 23 комплекти медалей. На жаль, українським спортсменам не вдалося піднятися на п'єдестал пошани.

За п'ять днів змагань нагороди Ігор вже завоювали представники 62 країн. Збірна України ділить 52-е місце з Казахстаном.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і напередодні, складають Японія — 22 нагороди (13 золотих, 4 срібні та 5 бронзових), Китай — 27 (12+6+9) і США — 31 (11+11+ 9).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Разом 1 Японія 13 4 5 22 2 Китай 12 6 9 27 3 США 11 11 9 31 4 Олімпійський комітет Росії 7 10 6 23 5 Австралія 6 1 9 16 6 Великобританія 5 6 5 16 7 Південна Корея 4 2 5 11 8 Німеччина 3 2 5 10 9 Франція 3 2 3 8 10 Нідерланди 2 6 3 11 11 Канада 2 3 4 9 12 Угорщина 2 1 2 5 13 Словенія 2 1 1 4 14 Косово 2 0 0 2 15 Італія 1 6 8 15 16 Швейцарія 1 3 2 6 17 Китайський Тайбей 1 2 3 6 18 Бразилія 1 2 2 5 19 Грузія 1 2 0 3 Румунія 1 2 0 3 21 Сербія 1 1 2 4 22 Австрія 1 1 1 3 23 Гонконг 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 25 Хорватія 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 Узбекистан 1 0 1 2 28 Бермудські острови 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Фіджі 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Латвія 1 0 0 1 Норвегія 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 36 Іспанія 0 2 1 3 Нова Зеландія 0 2 1 3 38 ПАР 0 2 0 2 39 Індонезія 0 1 2 3 Монголія 0 1 2 3 41 Бельгія 0 1 1 2 Чехія 0 1 1 2 43 Болгарія 0 1 0 1 Колумбія 0 1 0 1 Данія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Польща 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 Венесуела 0 1 0 1 52 Казахстан 0 0 3 3 Україна 0 0 3 3 54 Єгипет 0 0 2 2 Мексика 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 57 Аргентина 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Куба 0 0 1 1 Ірландія 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Ізраїль 0 0 1 1

Зазначимо, що в четвер, 29 липня, на Іграх в Токіо розіграють 17 комплектів нагород.

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