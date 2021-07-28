26.81 / 27.01 31.56 / 31.91
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо за підсумками 28 липня

17:43 28 липня 2021
Олімпійська медаль

У середу, 28 липня, на Олімпіаді в Токіо були розіграні 23 комплекти медалей. На жаль, українським спортсменам не вдалося піднятися на п'єдестал пошани.

За п'ять днів змагань нагороди Ігор вже завоювали представники 62 країн. Збірна України ділить 52-е місце з Казахстаном.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і напередодні, складають Японія — 22 нагороди (13 золотих, 4 срібні та 5 бронзових), Китай — 27 (12+6+9) і США — 31 (11+11+ 9).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Разом
1 Японія 13 4 5 22
2 Китай 12 6 9 27
3 США 11 11 9 31
4 Олімпійський комітет Росії 7 10 6 23
5 Австралія 6 1 9 16
6 Великобританія 5 6 5 16
7 Південна Корея 4 2 5 11
8 Німеччина 3 2 5 10
9 Франція 3 2 3 8
10 Нідерланди 2 6 3 11
11 Канада 2 3 4 9
12 Угорщина 2 1 2 5
13 Словенія 2 1 1 4
14 Косово 2 0 0 2
15 Італія 1 6 8 15
16 Швейцарія 1 3 2 6
17 Китайський Тайбей 1 2 3 6
18 Бразилія 1 2 2 5
19 Грузія 1 2 0 3
Румунія 1 2 0 3
21 Сербія 1 1 2 4
22 Австрія 1 1 1 3
23 Гонконг 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
25 Хорватія 1 0 1 2
Естонія 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 1 2
28 Бермудські острови 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Фіджі 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Латвія 1 0 0 1
Норвегія 1 0 0 1
Філіппіни 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
36 Іспанія 0 2 1 3
Нова Зеландія 0 2 1 3
38 ПАР 0 2 0 2
39 Індонезія 0 1 2 3
Монголія 0 1 2 3
41 Бельгія 0 1 1 2
Чехія 0 1 1 2
43 Болгарія 0 1 0 1
Колумбія 0 1 0 1
Данія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Йорданія 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Польща 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
Венесуела 0 1 0 1
52 Казахстан 0 0 3 3
Україна 0 0 3 3
54 Єгипет 0 0 2 2
Мексика 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
57 Аргентина 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Куба 0 0 1 1
Ірландія 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Ізраїль 0 0 1 1

Зазначимо, що в четвер, 29 липня, на Іграх в Токіо розіграють 17 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Ксенія Мішина

«Потепління у взаєминах»: Еллерт вперше після розриву відреагував на пост Мішиної

Пенсія

Без виплат ніхто не залишиться: в Кабміні розповіли, на яку пенсію можуть розраховувати українці без стажу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.