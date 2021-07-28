«Динамо» підписало контракт з найкращим бомбардиром УПЛ

Київське «Динамо», яке раніше поповнило свої ряди білоруським форвардом Іллею Шкуріним і нападаником з Венесуели Еріком Раміресом, підписало контракт ще з одним гравцем атаки — найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги минулого сезону (15 м'ячів у 21 матчі), колишнім футболістом «Ворскли» Владиславом Кулачем, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

Контракт 28-річного уродженця Донецька, який в спарингах у Швейцарії та Австрії забив за команду Мірчі Луческу три м'ячі, зі столичним клубом розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон. Кулач буде заявлений за «Динамо» найближчим часом під номером 28 і зможе взяти участь у найближчому матчі киян проти рівненського «Вереса», який відбудеться на «Олімпійському» в неділю, 1 серпня.

Нагадаємо, що, крім «Ворскли», Кулач за роки кар'єри встиг пограти за «Іллічівець», запорізький «Металург», «Сталь», «Зорю», а також за турецький «Ескішехірспор» та угорський «Гонвед». У складі молодіжної збірної України нападник провів вісім поєдинків і забив три м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Артем Шабанов повів під вінець вагітну красуню.

Фото ФК «Динамо»

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