Фінал Романчука та півфінал Світоліної: де дивитися онлайн Олімпійські ігри 29 липня

У четвер, 29 липня, на спортивних аренах Токіо у восьми видах спорту розіграють 17 комплектів нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна поки що здобула три медалі — дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук стали бронзовими призерами .

Зокрема, Україна в плаванні, у вирішальному запливі на 800 метрів вільним стилем, представлять Михайло Романчук (на фото), який вийшов до фіналу з першим результатом і олімпійським рекордом, та Сергій Фролов, у тенісі — Еліна Світоліна, яка битиметься за путівку до фіналу, в дзюдо виступить Анастасія Турчин, а в боксі — Олександр Хижняк.

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

29 липня (четвер)

Академічне веслування 2:45 «UA:Перший»

Плавання 4:30 «UA:Перший»

Дзюдо 6:00 «UA:Перший»

Каное слалом, каяки 8:00 «UA:Перший»

Стендова стрільба 8:45 «UA:Перший»

Каное слалом, каяки 9:45 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Дзюдо 11:00 «UA:Перший»

Теніс (Світоліна — Вондроушова) 12:00 «UA:Перший»

Спортивна гімнастика 13:45 «UA:Перший»

Настільний теніс 15:40 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійською експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 18:25 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:45 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 22:05 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медальний залік Ігор у Токіо очолює Японія, Україна ділить 52-у позицію.

Фото Instagram

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter