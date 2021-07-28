Успіх Вернидуба і ганебний виліт «Галатасарая»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 28 липня, за підсумками дев'яти поєдинків стали відомі всі учасники третього відбірного раунду Ліги чемпіонів, в якому в єврокубковому сезоні стартує донецький «Шахтар».

Зокрема, до наступного етапу ЛЧ пройшли «Шериф», який очолює український фахівець Юрій Вернидуб, і «Лудогорець», у складі якого всю зустріч відіграв наш захисник Ігор Пластун.

І, звичайно ж, не можна не відзначити фіаско «Селтіка», а також ганебний виліт з турніру віце-чемпіона Туреччини «Галатасарая», який поступився за сумою двох зустрічей з рахунком 2:7 ПСВ «Ейндховен». Погодьтеся, забагато…

Ліга чемпіонів. Другий раунд кваліфікації. Матчі у відповідь

«Галатасарай» (Туреччина) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 1:2 (Дьянь, 84 — Мадуеке, 37, ван Гінкел, 59). На 74-й хвилині вилучений Боскальї (ПСВ «Ейндховен»). Перший матч — 1:5.

«Шериф» (Молдова) — «Алашкерт» (Вірменія) — 3:1 (Діланто, 15, Луваннор, 23, С. Тілль, 87, з пенальті — Глішич, 10). Перший матч — 1:0.

«Лудогорец» (Болгарія) — «Мура» (Словенія) — 3:1 (Сотіріу, 4, Ману, 82, Каулі Соуза, 90 — Хорват, 64). Перший матч — 0:0.

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Кайрат» (Казахстан) — 5:0 (Катай, 9, 42, Дьоні, 21, Іваніч, 49, Фалько, 56). Перший матч — 1:2.

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Слован» (Словаччина) — 3:2 (Сібачо, 10, з пенальті, Гарсія, 24, Ебішер, 49 — Канга, 60, в свої ворота, Хенті, 62). На 21-й хвилині Ратао («Слован») не реалізував пенальті. Перший матч — 0:0.

«Нефтчі» (Азербайджан) — «Олімпіакос» (Греція) — 0:1 (Масурас, 15). Перший матч — 0:1.

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Селтік» (Шотландія) — 2:1 у додатковий час (Мабіль, 61, Мвадіке, 94 — Макгрегор, 48). Перший матч — 1:1.

«Клуж» (Румунія) — «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) — 2:0 (Сестор, 18, Сігурйонссон, 58). Перший матч — 2:1.

«Спарта» (Чехія) — «Рапід» (Австрія) — 2:0 (Моберг-Карлссон, 16, з пенальті, Пешек, 81). Перший матч — 1:2.

У третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів (3 / 4 і 10 серпня) зіграють:

«Шлях чемпіонів»

«Динамо» (Хорватія) — «Легія» (Польща)

«Мальме» (Швеція) — «Рейнджерс» (Шотландія)

«Ференцварош» (Угорщина) — «Славія» (Чехія)

«Клуж» (Румунія) — «Янг Бойз» (Швейцарія)

«Олімпіакос» (Греція) — «Лудогорець» (Болгарія)

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Шериф» (Молдова)

«Шлях представників ліг»

«Генк» (Бельгія) — «Шахтар» (Україна)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Мідтьюлланд» (Данія)

«Спартак» (Росія) — «Бенфіка» (Португалія)

«Монако» (Франція) — «Спарта» (Чехія)

Додамо, що команди зі «Шляху чемпіонів», які програють, потраплять до раунду плей-оф Ліги Європи, а зі «Шляху представників ліг» — до групового етапу Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ференцварош» з футболістами збірної України Зубковим і Харатіним пробився до третього раунду кваліфікації ЛЧ.

Фото Twitter ФК «Галатасарай»

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