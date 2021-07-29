Де дивитися онлайн «Динамо» — «Верес»: розклад трансляцій матчів 2-го туру УПЛ
У п'ятницю, 30 липня, стартує програма другого туру чемпіонату України з футболу.
До Львова в гості до однойменного клубу приїде віце-чемпіон країни донецький «Шахтар». У «гірників», які стартували в новому сезоні з непростої перемоги над «Інгульцем» (2:1), є зуб на «городян» із минулого сезону. Нагадаємо, тоді ще підопічні Луїша Каштру зазнали у столиці Галичини сенсаційної поразки (2:3) від суперника, що боровся за виживання, і фактично остаточно вибули з гонки за чемпіонство. Ще в одному матчі ігрового дня «Колос» на своєму полі в Ковалівці прийме амбітного новачка, харківський «Металіст-1925».
У суботу, 31 липня, «Минай», який у екстреному порядку замінив у вищому дивізіоні донецький «Олімпік», що знявся зі змагань, зіграє в Ужгороді з «Олександрією». А ось номінально домашній матч одеського «Чорноморця» проти «Дніпра-1» пройде у Дніпрі, оскільки газон стадіону в Південній Пальмірі став непридатним після концерту Монатіка, що пройшов у Одесі.
У неділю, 1 серпня, сезон відкриє для себе чемпіон країни — київське «Динамо». Підопічні Мірчі Луческу, які зіграють перенесений матч 1-го туру проти «Миная» 11 серпня, приймуть на НСК «Олімпійський» найсильнішу команду першої ліги минулого сезону — рівненський «Верес». Чернігівська «Десна», яка обірвала свою п'ятиматчеву серію без перемог, зіграє в Маріуполі з однойменним клубом, а «Ворскла» після матчу-відповіді Ліги конференцій з фінським КуПСом протистоятиме вдома львівському «Руху».
Завершить же ігрову програму другого туру в понеділок, 2 серпня, протистояння «Інгульця» та луганської «Зорі», які зазнали поразок у стартових матчах та горять бажанням реабілітуватися перед своїми вболівальниками.
Чемпіонат України. 2-й тур
30 липня (п'ятниця)
«Львів» — «Шахтар» 19:00 «Футбол 1»
«Колос» — «Металіст-1925» 21:00 «Футбол 2»
31 липня (субота)
«Минай» — «Олександрія» 17:00 «Футбол 2»
«Чорноморець» — «Дніпро-1» 19:30 «Футбол 2»
1 серпня (неділя)
«Маріуполь» — «Десна» 17:00 «Футбол 1»
«Динамо» — «Верес» 19:30 «2+2»
«Ворскла» — «Рух» 19:30 «Футбол 1»
2 серпня (понеділок)
«Інгулець» — «Зоря» 19:30 «Футбол 2»
Турнірне становище:
1. «Десна» — 3 очки (1 матч);
2. «Металіст-1925» — 3 (1);
3. «Шахтар» — 3 (1);
4. «Олександрія» — 3 (1);
5. «Ворскла» — 1 (1);
6. «Дніпро-1» — 1 (1);
7. «Львів» — 1 (1);
8. «Маріуполь» — 1 (1);
9. «Верес» — 1 (1);
10. «Колос» — 1 (1);
11. «Динамо» — 0 (0);
12. «Минай» — 0 (0);
13. «Інгулець» — 0 (1);
14. «Рух» — 0 (1);
15. «Зоря» — 0 (1);
14. «Чорноморець» — 0 (1).
Бомбардири: 2 м'ячі — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із найкращим бомбардиром УПЛ Владиславом Кулачем.
Фото ФК «Динамо»62
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