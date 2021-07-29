У п'ятницю, 30 липня, стартує програма другого туру чемпіонату України з футболу.

До Львова в гості до однойменного клубу приїде віце-чемпіон країни донецький «Шахтар». У «гірників», які стартували в новому сезоні з непростої перемоги над «Інгульцем» (2:1), є зуб на «городян» із минулого сезону. Нагадаємо, тоді ще підопічні Луїша Каштру зазнали у столиці Галичини сенсаційної поразки (2:3) від суперника, що боровся за виживання, і фактично остаточно вибули з гонки за чемпіонство. Ще в одному матчі ігрового дня «Колос» на своєму полі в Ковалівці прийме амбітного новачка, харківський «Металіст-1925».

У суботу, 31 липня, «Минай», який у екстреному порядку замінив у вищому дивізіоні донецький «Олімпік», що знявся зі змагань, зіграє в Ужгороді з «Олександрією». А ось номінально домашній матч одеського «Чорноморця» проти «Дніпра-1» пройде у Дніпрі, оскільки газон стадіону в Південній Пальмірі став непридатним після концерту Монатіка, що пройшов у Одесі.

У неділю, 1 серпня, сезон відкриє для себе чемпіон країни — київське «Динамо». Підопічні Мірчі Луческу, які зіграють перенесений матч 1-го туру проти «Миная» 11 серпня, приймуть на НСК «Олімпійський» найсильнішу команду першої ліги минулого сезону — рівненський «Верес». Чернігівська «Десна», яка обірвала свою п'ятиматчеву серію без перемог, зіграє в Маріуполі з однойменним клубом, а «Ворскла» після матчу-відповіді Ліги конференцій з фінським КуПСом протистоятиме вдома львівському «Руху».

Завершить же ігрову програму другого туру в понеділок, 2 серпня, протистояння «Інгульця» та луганської «Зорі», які зазнали поразок у стартових матчах та горять бажанням реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

Чемпіонат України. 2-й тур

30 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Шахтар» 19:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Металіст-1925» 21:00 «Футбол 2»

31 липня (субота)

«Минай» — «Олександрія» 17:00 «Футбол 2»

«Чорноморець» — «Дніпро-1» 19:30 «Футбол 2»

1 серпня (неділя)

«Маріуполь» — «Десна» 17:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Верес» 19:30 «2+2»

«Ворскла» — «Рух» 19:30 «Футбол 1»

2 серпня (понеділок)

«Інгулець» — «Зоря» 19:30 «Футбол 2»

Турнірне становище:

1. «Десна» — 3 очки (1 матч);

2. «Металіст-1925» — 3 (1);

3. «Шахтар» — 3 (1);

4. «Олександрія» — 3 (1);

5. «Ворскла» — 1 (1);

6. «Дніпро-1» — 1 (1);

7. «Львів» — 1 (1);

8. «Маріуполь» — 1 (1);

9. «Верес» — 1 (1);

10. «Колос» — 1 (1);

11. «Динамо» — 0 (0);

12. «Минай» — 0 (0);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Рух» — 0 (1);

15. «Зоря» — 0 (1);

14. «Чорноморець» — 0 (1).

Бомбардири: 2 м'ячі — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із найкращим бомбардиром УПЛ Владиславом Кулачем.

Фото ФК «Динамо»

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