Стало відомо, коли і де Ломаченко проведе наступний бій

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг технічним нокаутом японця Масайоші Накатані, дізнався дату свого наступного поєдинку.

Як повідомив промоутер Боб Арум, наш співвітчизник проведе бій 11 грудня у Нью-Йорку на ринзі знаменитої арени Madison Square Garden, де Ломаченко провів уже чотири поєдинки (усі — переможні) у своїй професійній кар'єрі. Щоправда, про те, хто стане суперником Василя в майбутньому поєдинку, функціонер не повідомив.

На легендарній арені Madison Square Garden Ломаченко вже провів чотири переможні бої

При цьому не вщухають чутки про те, що буде організований бій-реванш для українця проти Теофімо Лопеса — нібито, сам американець уже дав принципову згоду. Ось тільки чи зможе 23-річний чемпіон відновитися та підготуватися до зустрічі з нашим боксером після свого захисту чемпіонських титулів у протистоянні з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим, запланованим на 14 серпня (та й самого представника Зеленого континенту ще треба перемогти), залишається під питанням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український суперважковаговик Віктор Вихрист виступить в андеркарті бою Ф'юрі — Уайлдер.

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