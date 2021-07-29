«Динамо» в день народження Луческу представило нову ігрову форму

Найсильніший клуб України, київське «Динамо», що пропускало стартовий тур чемпіонату України, оновило ігрову форму перед стартом нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», нові комплекти — це данина поваги перемогам клубу протягом останнього десятиліття двадцятого століття. Домашня форма представлена в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон ФК «Динамо» Київ, прапор України та слоган: «Київ — це ми», який символізує єднання команди з містом та фанатами. Виїзна форма також відрізняється унікальним дизайном та виконана в синьо-блакитних кольорах.

«New Balance хотів відсвяткувати золоту еру київського „Динамо“, поєднуючи ескізи традиційної спадщини з так званим вуличним одягом, натхненним 90-ми. Тому ми створили ексклюзивні домашній та виїзній комплекти, які виглядають сучасними, але водночас мають глибокий зв'язок з історією клубу та міста», — зазначив генеральний менеджер New Balance Football Кенні МакКаллум.

Примітно, що нова форма була представлена в день народження головного тренера «біло-синіх» Мірчі Луческу, який 29 липня святкує своє 76-річчя.

Нагадаємо, що свій перший офіційний матч у новому сезоні «Динамо» проведе в неділю, 1 серпня, коли в рамках другого туру чемпіонату України зіграє на НСК «Олімпійський» із новачком УПЛ — рівненським «Вересом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону Владиславом Кулачем.

Фото ФК «Динамо»

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