26.83 / 27.03 31.66 / 31.99
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» в день народження Луческу представило нову ігрову форму

11:45 29 липня 2021
Динамо Київ

Найсильніший клуб України, київське «Динамо», що пропускало стартовий тур чемпіонату України, оновило ігрову форму перед стартом нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», нові комплекти — це данина поваги перемогам клубу протягом останнього десятиліття двадцятого століття. Домашня форма представлена в біло-блакитних кольорах, включаючи круглий виріз, шеврон ФК «Динамо» Київ, прапор України та слоган: «Київ — це ми», який символізує єднання команди з містом та фанатами. Виїзна форма також відрізняється унікальним дизайном та виконана в синьо-блакитних кольорах.

«New Balance хотів відсвяткувати золоту еру київського „Динамо“, поєднуючи ескізи традиційної спадщини з так званим вуличним одягом, натхненним 90-ми. Тому ми створили ексклюзивні домашній та виїзній комплекти, які виглядають сучасними, але водночас мають глибокий зв'язок з історією клубу та міста», — зазначив генеральний менеджер New Balance Football Кенні МакКаллум.

Примітно, що нова форма була представлена в день народження головного тренера «біло-синіх» Мірчі Луческу, який 29 липня святкує своє 76-річчя.

Нагадаємо, що свій перший офіційний матч у новому сезоні «Динамо» проведе в неділю, 1 серпня, коли в рамках другого туру чемпіонату України зіграє на НСК «Олімпійський» із новачком УПЛ — рівненським «Вересом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону Владиславом Кулачем.

Фото ФК «Динамо»

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Не бійтеся ризикувати: Павло Глоба назвав три знака зодіаку, на яких чекає багатство в серпні

Не бійтеся ризикувати: Павло Глоба назвав три знака зодіаку, на яких чекає багатство в серпні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.