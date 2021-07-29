Світоліна не пробилася до фіналу, але зберегла шанс на медаль Олімпійських ігор

Перша ракетка України 26-річна одеситка Еліна Світоліна, яка посідає шосте місце у світовому жіночому рейтингу, не змогла вийти до фіналу Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Наша співвітчизниця, яка вже провела на кортах столиці Японії більше 12 годин, зустрічалася з 22-річною чешкою Маркетою Вондроушовою (42-а). Раніше суперниці перетиналися на офіційних змаганнях чотири рази, і перевага була на боці українки — 3:1 в очних протистояннях. Щоправда, остання зустріч, у вересні 2020-го в Римі, завершилася на користь чешки.

На жаль, удача супроводжувала суперницю Еліни і цього разу. З початку й до кінця поєдинку Світоліна перебувала в ролі наздоганяючої, але, на жаль, врятувати ситуацію та вирвати перемогу, як це часто бувало в попередніх поєдинках, українка не спромоглася.

Підсумковий рахунок — 6:3, 6:1 на користь чешки, яка зіграє у фіналі зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (12-а). Одеситка же побореться за «бронзу» з Єленою Рибакіною, що представляє Казахстан (20-а). Обидва медальних поєдинки відбудуться в суботу, 31 липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рекордсмен Михайло Романчук приніс Україні ще одну «бронзу» Олімпійських ігор.

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