«Ворскла» шокувала вболівальників поразкою в Лізі конференцій від фінського КуПСа: відеоогляд матчу

У четвер, 29 липня, у Полтаві відбувся матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому місцева «Ворскла» після втраченої перемоги в першому матчі (2:2) приймала на своєму полі фінський КуПС.

Ліга конференцій. Другий кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

«Ворскла» (Україна) — КуПС (Фінляндія) — 2:3 у додатковий час

«Ворскла»: Різник, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Якубу (Кушніренко, 79), Тілль, Пуцлін (Челядін, 63), Кане, Скляр (Яворський, 72), Степанюк.

Голи: Тілль (48), Скляр (55) — Себбан (49), Ніссіля (90+3), Удо (111).

На 95-й хвилині вилучений Кушніренко («Ворскла»).

Перший матч — 2:2

Як і перший поєдинок, зустріч, що пройшла на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського в Полтаві, легкою для підопічних Юрія Максимова не вийшла. «Ворскла» на правах господарів почала створювати моменти, але ударам Тамма та Степанюка забракло влучності. А ось КуПС був близький до того, щоб відкрити рахунок, але двічі у «ближньому бою» врятував Різник.

Як виявилося, команди приберегли голи на другий тайм. Ледь встигла розпочатися друга половина гри, як господарі вийшли вперед. Кане вивів фактично віч-на-віч із воротарем Степанюка, але той сам бити не став, а відкотив на вільного Тилля. Легіонеру з Люксембургу не склало труднощів поцілити у фактично порожні ворота — 1:0.

Щоправда, вже в наступній атаці гостям вдалося відновити паритет. Захисники «Ворскли» дозволили Удо пройти до лицьової та відкотити м'яча назад, а Себбан метрів із 18-ти ідеально поклав м'яча в «дев'ятку» — 1:1.

До честі полтавчан, їм не знадобилося багато часу, щоб знову вийти вперед. Пердута м'яко накинув м'яча до воротарського майданчика, і ветеран «Ворскли» Скляр, який підключився до атаки, головою переправив м'яча у ворота — 2:1.

У другому таймі «ворскляни» фактично стали грати на утримання переможного рахунку. Зокрема, тренерський штаб по ходу гри зміцнив оборону, випустивши ще двох захисників. Але така тактика не допомогла господарям вистояти в основний час. Уже в компенсовані хвилини футболісти КуПСа в ході однієї з атак пробили у стійку воріт Різника. М'яч відскочив у поле, але першим на підбиранні біля лицьової лінії виявився гравець гостей, після прострілу якого з меж воротарського м'яча в кут переправив Ніссіля — 2:2.

А незабаром після початку додаткового тайму господарі залишилися в меншості. Кушніренко, що вийшов у другому таймі на заміну, занадто різко пішов прямою ногою проти суперника в центрі поля, в результаті арбітр розцінив ці дії футболіста, як небезпечну атаку, і вилучив гравця «Ворскли» з поля.

Маючи на одного гравця менше, господарі відійшли в оборону, і тиск фінської команди приніс свої плоди на 111-й хвилині. Після банальної подачі до штрафного майданчика захисники полтавської команди не встежили за Удо, і той головою пробив повз Різника — 2:3.

Таким чином полтавці не лише не змогли вийти до третього кваліфікаційного раунду, але і продовжили до п'яти матчів неприємну для себе серію з домашніх поразок поспіль у рамках єврокубків. Востанє в Полтаві побачили перемогу своїх улюбленців у далекому 2015-му, коли «Ворскла» обіграла словацьку «Жиліну» в овертаймі (3:1) — щоправда, далі по турнірній сітці тоді також пройшов суперник…

Нагадаємо, що без свого представника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Україна все одно не залишиться. «Колос» із Ковалівки, що вступає в боротьбу з даної стадії, битиметься з казахстанським «Шахтарем» із Караганди, який обіграв у серії пенальті румунський ФКСБ (0:1 у гостях та 2:1 удома).

Фото ФК «Ворскла»

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