«Високі технології»: чемпіонці Олімпіади-2020 полагодили байдарку презервативом

Олімпійська чемпіонка-2020 на гребному слаломі в каное-одиночці австралійка Джессіка Фокс потрапила в цікаву ситуацію на Іграх у Токіо.

Перед тріумфальним для себе заїздом спортсменка також брала участь у слаломі на байдарках, в якому завоювала бронзову медаль. Але нагороди могло й не бути, оскільки під час тренувальних заїздів Джессіка пошкодила ніс свого транспортного засобу. У підсумку представник команди австралійки обробив місце пошкодження карбоновою сумішшю та довершив «ремонт»… презервативом.

«Сперечаємося, ви ніколи не знали, що презервативи можна використовувати для ремонту байдарок», — підписала Фокс під відео, опублікованому в популярній соцмережі TikTok.

Додамо, що в обох фіналах брала участь і українка Вікторія Ус. Наша співвітчизниця показала найкращі результати у своїй кар'єрі на Олімпіаді, посівши восьме місце у веслуванні на байдарках та ставши сьомою у слаломі на каное.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Гаррі Лінекер гостро пожартував про успіхи росіян на Олімпіаді в Токіо.

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