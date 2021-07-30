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Спорт

Провела три місяці в комі: титулована легкоатлетка померла після влучання молота в голову

11:36 30 липня 2021
Алегна Осоріо Маярі

Бронзовий призер літніх юнацьких Олімпійських ігор-2018 та володарка аналогічної нагороди чемпіонату Панамерики серед юнаків до 20 років кубинка Алегна Осоріо Маярі померла після страшної травми.

Ще в квітні нинішнього року під час тренування 19-річній спортсменці влучив у голову легкоатлетичний молот, в результаті чого Алегна впала в кому. Три місяці боротьби за життя успіхом не увінчалися — незважаючи на всі зусилля лікарів, Маярі померла.

«Ми поділяємо цю нестерпну біль з її сім'єю», — сказав президент національного спортивного інституту Куби Освальдо Венто.

Алегна Осоріо Маяр (праворуч) з бронзовою нагородою юнацьких Олімпійських ігор

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар клубу НХЛ «Коламбус Блу Джекетс» латвієць Матісс Ківленієкс помер, ударившись головою об бетон.

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