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Спорт

Ви здивуєтеся: експерти назвали справжню вартість «золота» Олімпіади-2020

16:14 30 липня 2021
Золота медаль Олімпіади 2020

Вища нагорода Олімпійських ігор у Токіо насправді не є виключно золотою й від цього її реальна ринкова ціна не настільки висока, як могло би здаватися.

Як повідомляє видання The Sun, медаль зроблена з шести грамів золота та 550 грамів срібла з незначними домішками міді. Відповідно до підрахунків вартості дорогоцінних металів на нинішньому ринку, чемпіон Олімпіади-2020 отримує нагороду вартістю близько 800 доларів (близько 22 тисяч гривень).

Утім, бажання організаторів Ігор-2020 у Токіо заощадити в зв'язку з грандіозними збитками, пов'язаними з пандемією коронавірусу, тут ні до чого. Насправді це звична практика — для виготовлення золотих олімпійських медалей зазвичай використовують більше 90% срібла та лише 1−1,5% золота.

Для виготовлення нагороди використовується всього 1,5% золота

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх вже розіграли понад 100 комплектів нагород. Серед золотих медалістів — представники 39 країн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонці Олімпіади-2020 австралійці Джессіці Фокс полагодили байдарку презервативом.

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