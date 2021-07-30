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Спорт

Футболіст-патріот Роман Зозуля перейшов до клубу, що грає в кольорах прапора України

14:18 30 липня 2021
Роман Зозуля

31-річний екс-форвард збірної України Роман Зозуля недовго перебував без клубу після того, як залишив іспанський «Альбасете».

Як повідомляє видання A Bola, футболіст підписав контракт із португальським «Ешторілом». Угода з клубом, який за підсумками минулого сезону підвищився у класі та вийшов до прімейри (вищого дивізіону країни), розрахований на один рік — до літа 2022-го. Примітно, що у нового клубу нашого співвітчизника жовто-сині кольори — так що футболіст, який отримав орден «За заслуги» III ступеня за свою патріотичну позицію та посильну допомогу воїнам, що захищають цілісність України на сході країни, буде почуватися фактично як удома.

Жовто-сині кольори "Ешторіла" допоможуть Зозулі відчувати себе як вдома

Нагадаємо, що Зозуля виступав за «Альбасете» з вересня 2017 року. За цей час українець провів за клуб 142 матчі, в яких забив 26 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із найкращим бомбардиром УПЛ Владиславом Кулачем.

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