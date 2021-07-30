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Спорт

Українець-богатир Хаммо поступився віце-чемпіону світу з Росії та залишився без олімпійської медалі

13:03 30 липня 2021
Яків Хамм

27-річний уродженець Донецька Яків Хаммо не зміг завоювати нагороду на олімпійському турнірі серед дзюдоїстів у ваговій категорії понад 100 кг та повторити досягнення своєї колеги Дар'ї Білодід.

Наш співвітчизник, який став бронзовим призером на проведеному в червні нинішнього року чемпіонаті світу в Будапешті, по турнірній сітці здолав румуна Владуца Сіміонеску та поступився у чвертьфіналі японцю Хісайоші Харасаві. У втішному турнірі Хаммо виявився сильнішим за Бекмурода Олтібоєва з Казахстану та вийшов на медальний поєдинок проти віце-чемпіона світу-2021 росіянина Тамерлана Башаєва. На жаль, нав'язати боротьбу супернику українець не зміг, незважаючи на перевагу в антропометрії (Яків вищий за росіянина на цілих 13 см), і поступився після пропущеного іппона.

У вирішальній сутичці чех Лукаш Крпалек здолав Гурама Тушішвілі з Грузії та повторив свій успіх в Ріо 2016, ставши дворазовим олімпійським чемпіоном.

Додамо, що у п'ятницю, 30 липня, чоловіча команда шпажистів у складі Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Анатолія Герея та Романа Свічкаря поступилася збірній Франції, посівши підсумкове шосте місце, а Олена Костевич не змогла подолати кваліфікацію у стрільбі з пневматичного пістолета з 25-метрової дистанції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту «бронзу» на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Фото СК «Спартаківець»

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