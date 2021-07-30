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Спорт

Медальний залік Олімпіади в Токіо за підсумками 30 липня

17:55 30 липня 2021
Медалі Олімпіади в Токіо

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх у Токіо було розіграно 21 комплект медалей. У черговий змагальний день збірна України не змогла поповнити свою скарбничку, хоча дзюдоїст Яків Хаммо був близький до завоювання «бронзи», але поступився в поєдинку за третє місце.

За сім днів змагань нагороди Ігор уже завоювали представники 70 країн. Збірна України розташовується на 58-му рядку.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку складають Китай — 40 нагород (19 золотих, 10 срібних та 11 бронзових), Японія — 28 (17+4+7) та США — 41 (14+16+11).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 19 10 11 40
2 Японія 17 4 7 28
3 США 14 16 11 41
4 Олімпійський комітет Росії 10 14 10 34
5 Австралія 9 2 11 22
6 Великобританія 6 9 9 24
7 Південна Корея 5 4 6 15
8 Нідерланди 3 7 5 15
9 Франція 3 5 5 13
10 Німеччина 3 4 9 16
11 Канада 3 3 5 11
12 Нова Зеландія 3 3 2 8
13 Чехія 3 2 1 6
14 Хорватія 3 1 2 6
15 Італія 2 7 11 20
16 Угорщина 2 1 2 5
17 Словенія 2 1 1 4
18 Косово 2 0 0 2
19 Бразилія 1 3 3 7
Швейцарія 1 3 3 7
21 Грузія 1 3 0 4
Румунія 1 3 0 4
23 Китайський Тайбей 1 2 3 6
24 Гонконг 1 2 0 3
ПАР 1 2 0 3
26 Австрія 1 1 2 4
Сербія 1 1 2 4
28 Норвегія 1 1 0 2
Словаччина 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
31 Естонія 1 0 1 2
Ірландія 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 1 2
34 Бермудські острови 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Ефіопія 1 0 0 1
Фіджі 1 0 0 1
Греція 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Латвія 1 0 0 1
Філіппіни 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
43 Колумбія 0 2 1 3
Іспанія 0 2 1 3
45 Індонезія 0 1 2 3
Монголія 0 1 2 3
47 Бельгія 0 1 1 1
Куба 0 1 1 1
Данія 0 1 1 1
Уганда 0 1 1 1
51 Болгарія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Йорданія 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Польща 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
Венесуела 0 1 0 1
58 Україна 0 0 4 4
59 Казахстан 0 0 3 3
60 Єгипет 0 0 2 2
Мексика 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
63 Аргентина 0 0 1 1
Азербайджан 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Фінляндія 0 0 1 1
Ізраїль 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Сан-Марино 0 0 1 1

Відзначимо, що в суботу, 31 липня, на Іграх у Токіо також розіграють 21 комплект нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

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