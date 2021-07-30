Медальний залік Олімпіади в Токіо за підсумками 30 липня
У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх у Токіо було розіграно 21 комплект медалей. У черговий змагальний день збірна України не змогла поповнити свою скарбничку, хоча дзюдоїст Яків Хаммо був близький до завоювання «бронзи», але поступився в поєдинку за третє місце.
За сім днів змагань нагороди Ігор уже завоювали представники 70 країн. Збірна України розташовується на 58-му рядку.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку складають Китай — 40 нагород (19 золотих, 10 срібних та 11 бронзових), Японія — 28 (17+4+7) та США — 41 (14+16+11).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|19
|10
|11
|40
|2
|Японія
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Олімпійський комітет Росії
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралія
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобританія
|6
|9
|9
|24
|7
|Південна Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нідерланди
|3
|7
|5
|15
|9
|Франція
|3
|5
|5
|13
|10
|Німеччина
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|3
|5
|11
|12
|Нова Зеландія
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехія
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватія
|3
|1
|2
|6
|15
|Італія
|2
|7
|11
|20
|16
|Угорщина
|2
|1
|2
|5
|17
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Бразилія
|1
|3
|3
|7
|Швейцарія
|1
|3
|3
|7
|21
|Грузія
|1
|3
|0
|4
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|23
|Китайський Тайбей
|1
|2
|3
|6
|24
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Австрія
|1
|1
|2
|4
|Сербія
|1
|1
|2
|4
|28
|Норвегія
|1
|1
|0
|2
|Словаччина
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|31
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Ірландія
|1
|0
|1
|2
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|34
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Фіджі
|1
|0
|0
|1
|Греція
|1
|0
|0
|1
|Іран
|1
|0
|0
|1
|Латвія
|1
|0
|0
|1
|Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|43
|Колумбія
|0
|2
|1
|3
|Іспанія
|0
|2
|1
|3
|45
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|Монголія
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгія
|0
|1
|1
|1
|Куба
|0
|1
|1
|1
|Данія
|0
|1
|1
|1
|Уганда
|0
|1
|1
|1
|51
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Індія
|0
|1
|0
|1
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Польща
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|Венесуела
|0
|1
|0
|1
|58
|Україна
|0
|0
|4
|4
|59
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
|Єгипет
|0
|0
|2
|2
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|Туреччина
|0
|0
|2
|2
|63
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
Відзначимо, що в суботу, 31 липня, на Іграх у Токіо також розіграють 21 комплект нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.215
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