Медальний залік Олімпіади в Токіо за підсумками 30 липня

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх у Токіо було розіграно 21 комплект медалей. У черговий змагальний день збірна України не змогла поповнити свою скарбничку, хоча дзюдоїст Яків Хаммо був близький до завоювання «бронзи», але поступився в поєдинку за третє місце.

За сім днів змагань нагороди Ігор уже завоювали представники 70 країн. Збірна України розташовується на 58-му рядку.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку складають Китай — 40 нагород (19 золотих, 10 срібних та 11 бронзових), Японія — 28 (17+4+7) та США — 41 (14+16+11).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 19 10 11 40 2 Японія 17 4 7 28 3 США 14 16 11 41 4 Олімпійський комітет Росії 10 14 10 34 5 Австралія 9 2 11 22 6 Великобританія 6 9 9 24 7 Південна Корея 5 4 6 15 8 Нідерланди 3 7 5 15 9 Франція 3 5 5 13 10 Німеччина 3 4 9 16 11 Канада 3 3 5 11 12 Нова Зеландія 3 3 2 8 13 Чехія 3 2 1 6 14 Хорватія 3 1 2 6 15 Італія 2 7 11 20 16 Угорщина 2 1 2 5 17 Словенія 2 1 1 4 18 Косово 2 0 0 2 19 Бразилія 1 3 3 7 Швейцарія 1 3 3 7 21 Грузія 1 3 0 4 Румунія 1 3 0 4 23 Китайський Тайбей 1 2 3 6 24 Гонконг 1 2 0 3 ПАР 1 2 0 3 26 Австрія 1 1 2 4 Сербія 1 1 2 4 28 Норвегія 1 1 0 2 Словаччина 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 31 Естонія 1 0 1 2 Ірландія 1 0 1 2 Узбекистан 1 0 1 2 34 Бермудські острови 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Ефіопія 1 0 0 1 Фіджі 1 0 0 1 Греція 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Латвія 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 43 Колумбія 0 2 1 3 Іспанія 0 2 1 3 45 Індонезія 0 1 2 3 Монголія 0 1 2 3 47 Бельгія 0 1 1 1 Куба 0 1 1 1 Данія 0 1 1 1 Уганда 0 1 1 1 51 Болгарія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Польща 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 Венесуела 0 1 0 1 58 Україна 0 0 4 4 59 Казахстан 0 0 3 3 60 Єгипет 0 0 2 2 Мексика 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 63 Аргентина 0 0 1 1 Азербайджан 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Ізраїль 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Португалія 0 0 1 1 Сан-Марино 0 0 1 1

Відзначимо, що в суботу, 31 липня, на Іграх у Токіо також розіграють 21 комплект нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

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