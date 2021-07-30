Матч Світоліної за «бронзу»: де і коли дивитися онлайн Олімпійські ігри 31 липня

У суботу, 31 липня, на спортивних аренах Токіо в 14 видах спорту розіграють 21 комплект нагород літніх Олімпійських ігор, де наша збірна поки завоювала чотири медалі — дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук стали бронзовими призерами.

Зокрема, Україна може поповнити свою колекцію ще однією медаллю — Еліна Світоліна у поєдинку за третє місце зіграє з Єленою Рибакіною з Казахстану. Також наші співвітчизники виступлять у кваліфікаційних змаганнях у легкій атлетиці, плаванні та стрибках на батуті.

Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

31 липня (субота)

Тріатлон 1:30 «UA:Перший»

Легка атлетика 3:00 «UA:Перший»

Плавання 4:30 «UA:Перший»

Вітрильний спорт 6:20 «UA:Перший»

Стрибки на батуті 7:30 «UA:Перший»

Стрільба з лука 9:30 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Футбол 11:00 «UA:Перший»

Легка атлетика 13:00 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 16:00 (у запису) «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (в запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 21:50 (в запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медальний залік Ігор у Токіо очолює Китай, Україна займає 58-у позицію.

Фото НОК України

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