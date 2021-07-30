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Спорт

Уславлена українська спортсменка-депутат після невдачі на Олімпіаді в Токіо завершила кар'єру

8:02 31 липня 2021
Ольга Саладуха

Уславлена українська легкоатлетка, чемпіонка світу та Європи, а також володар олімпійської «бронзи» Лондона-2012 38-річна Ольга Саладуха після невдалого виступу на Олімпіаді в Токіо (найкращий у сезоні особистий результат 13,91 м дозволив українці посісти лише 20-е підсумкове місце у потрійному стрибку) оголосила про завершення спортивної кар'єри.

«З тренером зробили все, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода лише, що це, мабуть, останній старт. Прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати», — заявила Ольга Саладуха в ефірі «Суспільне Спорт».

Нагадаємо, що Ольга Саладуха — депутат Верховної Ради України від «Слуги народу» і глава комісії атлетів Національного олімпійського комітету. За роки яскравої кар'єри уродженка Донецька здобула повний комплект нагород чемпіонатів світу, чотири «золота» і «бронзу» європейських першостей, а також стала бронзовим призером Олімпійських ігор і вигравала всесвітню Універсіаду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ольга Саладуха нагороджена президентом України орденом княгині Ольги І ступеня.

Фото НОК України

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