У вівторок, 3 серпня, віце-чемпіон України донецький «Шахтар» почне єврокубковий сезон гостьовим матчем третього відбірного раунду Ліги чемпіонів проти колишнього клубу Руслана Малиновського, віце-чемпіона Бельгії «Генка» (початок — о 21:00, арбітр — Тасос Сідіропулос з Греції).

Перед очною дуеллю суперники, які раніше не перетиналися на міжнародній арені, провели поєдинки 2-го туру в своїх національних чемпіонатах. «Генк» в «перестрілці» на рідній арені несподівано поступився «Остенде» — 3:4 (Хейн, 20, Бонгонда, 30, 60 — Квасина, 32, Гуйє, 49, Амброз, 62, Якель, 79) і йде в турнірній таблиці лише 13-м.

Відеоогляд матчу «Генк» — «Остенде» — 3:4

У свою чергу, підопічні італійця Роберто де Дзербі в непростому поєдинку чемпіонату України перемогли в гостях «Львів» — 3:0 (Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5) і продовжують лідирувати в УПЛ.

Аналітики букмекерських контор в майбутньому протистоянны на «Генк Арені» віддають перевагу гостям з України, приймаючи ставки на успіх кожної з команд з такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога «Генка» — 3,20, нічия — 3,25, виграш «Шахтаря» — 2,33.

Favbet: перемога «Генка» — 3,15, нічия — 3,30, виграш «Шахтаря» — 2,30.

William Hill: перемога «Генка» — 3,00, нічия — 3,10, виграш «Шахтаря» — 2,30.

1xBet: перемога «Генка» — 2,99, нічия — 3,38, виграш «Шахтаря» — 2,375.

Bet365: перемога «Генка» — 3,10, нічия — 3,20, виграш «Шахтаря» — 2,30.

Нагадаємо, що матч-відповідь суперників відбудеться 10 серпня на київському «Олімпійському». Але ще до першого поєдинку «Генка» і «Шахтаря», в понеділок, 2 серпня, команди голландця Джона ван ден Брома і Роберто де Дзербі за підсумками жеребкування дізнаються свого потенційного опонента в раунді плей-оф Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав «Копенгагену» захисника Давита Хочолаву.

Фото ФК «Шахтар»

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