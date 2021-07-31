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Спорт

Ломаченко зловив здоровенного коропа і дізнався можливого суперника на бій у США

12:39 31 липня 2021
Василь Ломаченко та Річард Коммі

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях, український боксер Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг в червні японця Масайоші Накатані, дізнався ім'я свого можливого суперника.

Як відомо, дворазовий олімпійський чемпіон може очолити вечір боксу в грудні на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку (США). Цей факт побічно підтвердив сам Ломаченко, опублікувавши в Twitter пост, в якому натякнув на дату свого наступного бою: «11 грудня» (подібним чином Василь анонсував поєдинок проти Накатані).

Як повідомляє журналіст Ден Рафаель у Twitter, наступним суперником українського боксера може стати колишній чемпіон світу за версією IBF 34-річний Річард Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки), який втратив свій пояс, програвши нокаутом у грудні 2019 року Теофімо Лопесу (нагадаємо, що саме цей американець відібрав у Ломаченка чемпіонські пояси). Зазначимо, що в своєму останньому бою боксер з Гани, який мешкає в США, нокаутував Джексона Марінеса.

Поки ж Василь Ломаченко поєднує тренування з активним відпочинком. Наприклад, знаменитий боксер, який відомий своєю пристрастю до риболовлі, добре порибалив на ставках «Надія» в селі Степанівка Одеської області, піймавши, зокрема, кілька здоровенних коропів (усі близько 5,5 кг).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандально відомий український боксер Іван Редкач одружився в США.

Фото Instagram

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