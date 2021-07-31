Світоліна вирвала безнадійний матч у уродженки Москви і здобула «бронзу» Олімпійських ігор

У суботу, 31 липня, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (6-а в рейтингу WTA) провела свій останній, шостий, поєдинок олімпійського турніру в Токіо в одиночному розряді та принесла Україні медаль Ігор.

У матчі за бронзову медаль Ігор 26-річна одеситка, яка перемогла раніше німкеню Лауру Зігемунд, австралійку Айлу Томлянович, Марію Саккарі з Греції, а також Камілу Джорджі з Італії і поступилася у півфіналі чешці Маркеті Вондроушовій, в неймовірній боротьбі здолала суперницю з Казахстану, 22-річну уродженку Москви Єлєну Рибакіну (20-а).

У першому сеті Еліна за рахунку 1:1 віддала опонентці свою подачу, і пішло-поїхало. У підсумку болючі — 1:6.

Другу партію Світоліна почала з виграної подачі, але потім їй знову не вистачило стабільності та психологічної впевненості — 1:3. І все ж Еліна змогла зібрати волю в кулак і, вигравши три гейми поспіль, повела — 4:3. У підсумку справа дійшла до тай-брейку, де українка ціною неймовірних зусиль таки дотиснула суперницю — 7:6 (5).

У вирішальному сеті українка, здавалося, безнадійно поступалася — 1:4. Але треба знати характер Еліни! Вона зробила неймовірне — виграла у більш свіжої Рибакіної (вона за час турніру провела на корті куди менше часу, ніж Світоліна) пʼять (!) геймів поспіль та восьмим (!) матч-болом вирвала «бронзу» Олімпіади в Токіо — 6:4. Молодчина!

Еліна Світоліна, яка в середині липня вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, не лише принесла Україні пʼяту медаль Олімпійських ігр у Токіо, але й показала на кортах Токіо свій найкращий результат на Олімпіадах. У Ріо українка, як відомо, дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що золоту медаль Олімпіади-2020 в жіночому одиночному розряді розіграють Белінда Бенчіч (12-а) зі Швейцарії та чешка Маркета Вондроушова (42-а).

До речі, в матчі за «бронзу» Ігор в чоловічому одиночному розряді перша ракетка світу серб Новак Джокович програв іспанцеві Пабло Каррено-Бусті — 4:6, 7:6, 3:6 (по ходу поєдинку легендарний тенісист зі злості викинув одну ракетку на трибуни і зламав іншу). Золоту медаль Олімпійських ігор у неділю, 1 серпня, оскаржать Карен Хачанов з команди Олімпійського комітету Росії та німець Олександр Звєрєв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор.

Фото The Yomiuri Shimbun

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