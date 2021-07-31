Порятунок Іспанії та «лотерея» для Японії: стали відомі пари ½ фіналу футбольного турніру Олімпіади

У суботу, 31 липня, на чотирьох аренах Токіо визначилися півфіналісти чоловічого футбольного турніру Олімпійських ігор, з якого після групового етапу сенсаційно вилетіли збірні Німеччини, Франції та Аргентини.

Один з головних фаворитів змагань, чемпіон Ігор в Ріо 2016 збірна Бразилії завдяки голу Матеуса на 37-й хвилині здолала Єгипет — 1:0.

Господарі змагань японці лише в серії пенальті (ігровий час — 0: 0) змогли зломити опір суперників з Нової Зеландії — 4:2.

За крок від вильоту з турніру перебувала збірна Іспанії, яка лише на 93-й хвилині зустрічі проти Кот-д'Івуару змогла перевести гру в овертайм — 2:2, а в додатковий час довела справу до розгрому — 5:2 (форвард англійського «Вулверхемптон» Мір оформив хет-трик).

І лише в одному поєдинку перевага однієї з команд не викликала сумнівів: Мексика в «перестрілці» розгромила Південну Корею — 6:3.

У півфіналах футбольного турніру у вівторок, 3 серпня, зіграють: Мексика — Бразилія та Японія — Іспанія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка Еліна Світоліна принесла Україні п'яту медаль Олімпійських ігор.

Фото as.com

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