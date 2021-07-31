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Спорт

П'ята нагорода України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 31 липня

18:05 31 липня 2021
Еліна Світоліна

У суботу, 31 липня, на Олімпіаді в Токіо було розіграно 21 комплект медалей. У черговий змагальний день збірна України поповнила свою скромну колекцію п'ятою «бронзою», яку в неймовірній боротьбі здобула тенісистка Еліна Світоліна.

За вісім днів змагань нагороди Ігор вже здобули представники 76 країн. Збірна України розташовується на 65-му рядку (за загальною кількістю медалей — на 20-му місці).

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і раніше, сформували Китай — 46 нагород (21 золота, 13 срібних і 12 бронзових), Японія — 30 (17+5+8) та США — 46 (16+17+13).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Разом
1 Китай 21 13 12 46
2 Японія 17 5 8 30
3 США 16 17 13 46
4 Олімпійський комітет Росії 11 15 11 37
5 Австралія 10 3 14 27
6 Великобританія 8 9 11 28
7 Південна Корея 5 4 7 16
8 Франція 4 9 6 19
9 Нідерланди 4 7 5 16
10 Нова Зеландія 4 3 3 10
11 Німеччина 3 4 10 17
12 Канада 3 4 5 12
13 Швейцарія 3 3 4 10
14 Чехія 3 3 1 7
15 Хорватія 3 1 2 6
16 Італія 2 8 14 24
17 Китайський Тайбей 2 2 3 7
18 Угорщина 2 2 2 6
19 Словенія 2 1 1 4
20 Косово 2 0 0 2
21 Бразилія 1 3 4 8
22 Грузія 1 3 1 5
23 Румунія 1 3 0 4
24 Іспанія 1 2 2 5
25 Гонконг 1 2 0 3
ПАР 1 2 0 3
27 Австрія 1 1 3 5
28 Сербія 1 1 2 4
29 Ямайка 1 1 1 3
30 Норвегія 1 1 0 2
Польща 1 1 0 2
Словаччина 1 1 0 2
Швеція 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
35 Туреччина 1 0 2 3
36 Фіджі 1 0 1 2
Естонія 1 0 1 2
Ірландія 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 1 2
40 Бермудські острови 1 0 0 1
Білорусь 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Ефіопія 1 0 0 1
Греція 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Латвія 1 0 0 1
Філіппіни 1 0 0 1
Катар 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
50 Колумбія 0 2 1 3
51 Домініканська Республіка 0 2 0 2
Венесуела 0 2 0 2
53 Індонезія 0 1 2 3
Монголія 0 1 2 3
55 Бельгія 0 1 1 2
Куба 0 1 1 2
Данія 0 1 1 2
Сан-Марино 0 1 1 2
Уганда 0 1 1 2
60 Болгарія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Йорданія 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
65 Україна 0 0 5 5
66 Казахстан 0 0 3 3
67 Єгипет 0 0 2 2
Ізраїль 0 0 2 2
Мексика 0 0 2 2
70 Аргентина 0 0 1 1
Азербайджан 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Фінляндія 0 0 1 1
Малайзія 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1

Зазначимо, що в неділю, 1 серпня, на олімпійських аренах Токіо розіграють 25 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор в Токіо.

Фото НОК України

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