П'ята нагорода України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 31 липня

У суботу, 31 липня, на Олімпіаді в Токіо було розіграно 21 комплект медалей. У черговий змагальний день збірна України поповнила свою скромну колекцію п'ятою «бронзою», яку в неймовірній боротьбі здобула тенісистка Еліна Світоліна.

За вісім днів змагань нагороди Ігор вже здобули представники 76 країн. Збірна України розташовується на 65-му рядку (за загальною кількістю медалей — на 20-му місці).

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і раніше, сформували Китай — 46 нагород (21 золота, 13 срібних і 12 бронзових), Японія — 30 (17+5+8) та США — 46 (16+17+13).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Разом 1 Китай 21 13 12 46 2 Японія 17 5 8 30 3 США 16 17 13 46 4 Олімпійський комітет Росії 11 15 11 37 5 Австралія 10 3 14 27 6 Великобританія 8 9 11 28 7 Південна Корея 5 4 7 16 8 Франція 4 9 6 19 9 Нідерланди 4 7 5 16 10 Нова Зеландія 4 3 3 10 11 Німеччина 3 4 10 17 12 Канада 3 4 5 12 13 Швейцарія 3 3 4 10 14 Чехія 3 3 1 7 15 Хорватія 3 1 2 6 16 Італія 2 8 14 24 17 Китайський Тайбей 2 2 3 7 18 Угорщина 2 2 2 6 19 Словенія 2 1 1 4 20 Косово 2 0 0 2 21 Бразилія 1 3 4 8 22 Грузія 1 3 1 5 23 Румунія 1 3 0 4 24 Іспанія 1 2 2 5 25 Гонконг 1 2 0 3 ПАР 1 2 0 3 27 Австрія 1 1 3 5 28 Сербія 1 1 2 4 29 Ямайка 1 1 1 3 30 Норвегія 1 1 0 2 Польща 1 1 0 2 Словаччина 1 1 0 2 Швеція 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 35 Туреччина 1 0 2 3 36 Фіджі 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 Ірландія 1 0 1 2 Узбекистан 1 0 1 2 40 Бермудські острови 1 0 0 1 Білорусь 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Ефіопія 1 0 0 1 Греція 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Латвія 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Катар 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 50 Колумбія 0 2 1 3 51 Домініканська Республіка 0 2 0 2 Венесуела 0 2 0 2 53 Індонезія 0 1 2 3 Монголія 0 1 2 3 55 Бельгія 0 1 1 2 Куба 0 1 1 2 Данія 0 1 1 2 Сан-Марино 0 1 1 2 Уганда 0 1 1 2 60 Болгарія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 65 Україна 0 0 5 5 66 Казахстан 0 0 3 3 67 Єгипет 0 0 2 2 Ізраїль 0 0 2 2 Мексика 0 0 2 2 70 Аргентина 0 0 1 1 Азербайджан 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Португалія 0 0 1 1

Зазначимо, що в неділю, 1 серпня, на олімпійських аренах Токіо розіграють 25 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор в Токіо.

Фото НОК України

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter