П'ята нагорода України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 31 липня
У суботу, 31 липня, на Олімпіаді в Токіо було розіграно 21 комплект медалей. У черговий змагальний день збірна України поповнила свою скромну колекцію п'ятою «бронзою», яку в неймовірній боротьбі здобула тенісистка Еліна Світоліна.
За вісім днів змагань нагороди Ігор вже здобули представники 76 країн. Збірна України розташовується на 65-му рядку (за загальною кількістю медалей — на 20-му місці).
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і раніше, сформували Китай — 46 нагород (21 золота, 13 срібних і 12 бронзових), Японія — 30 (17+5+8) та США — 46 (16+17+13).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Разом
|1
|Китай
|21
|13
|12
|46
|2
|Японія
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|13
|46
|4
|Олімпійський комітет Росії
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралія
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобританія
|8
|9
|11
|28
|7
|Південна Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франція
|4
|9
|6
|19
|9
|Нідерланди
|4
|7
|5
|16
|10
|Нова Зеландія
|4
|3
|3
|10
|11
|Німеччина
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Швейцарія
|3
|3
|4
|10
|14
|Чехія
|3
|3
|1
|7
|15
|Хорватія
|3
|1
|2
|6
|16
|Італія
|2
|8
|14
|24
|17
|Китайський Тайбей
|2
|2
|3
|7
|18
|Угорщина
|2
|2
|2
|6
|19
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилія
|1
|3
|4
|8
|22
|Грузія
|1
|3
|1
|5
|23
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|24
|Іспанія
|1
|2
|2
|5
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|27
|Австрія
|1
|1
|3
|5
|28
|Сербія
|1
|1
|2
|4
|29
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|30
|Норвегія
|1
|1
|0
|2
|Польща
|1
|1
|0
|2
|Словаччина
|1
|1
|0
|2
|Швеція
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|35
|Туреччина
|1
|0
|2
|3
|36
|Фіджі
|1
|0
|1
|2
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Ірландія
|1
|0
|1
|2
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|40
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Білорусь
|1
|0
|0
|1
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Греція
|1
|0
|0
|1
|Іран
|1
|0
|0
|1
|Латвія
|1
|0
|0
|1
|Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|Катар
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|50
|Колумбія
|0
|2
|1
|3
|51
|Домініканська Республіка
|0
|2
|0
|2
|Венесуела
|0
|2
|0
|2
|53
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|Монголія
|0
|1
|2
|3
|55
|Бельгія
|0
|1
|1
|2
|Куба
|0
|1
|1
|2
|Данія
|0
|1
|1
|2
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|60
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Індія
|0
|1
|0
|1
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|65
|Україна
|0
|0
|5
|5
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Єгипет
|0
|0
|2
|2
|Ізраїль
|0
|0
|2
|2
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Малайзія
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
Зазначимо, що в неділю, 1 серпня, на олімпійських аренах Токіо розіграють 25 комплектів нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, а також плавець Михайло Романчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор в Токіо.
Фото НОК України232
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