Фінал Романчука і шанс Хижняка: де дивитися онлайн Олімпійські ігри 1 серпня

У неділю, 1 серпня, в 11 видах спорту розіграють 25 комплектів медалей Олімпійських ігор, де наша збірна поки завоювала п'ять нагород — дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна стали бронзовими призерами.

У дев'ятий день змагань Україну в плаванні представлять Михайло Романчук (на фото) і Сергій Фролов, які поборються за медалі у фінальному запливі на 1500 метрів вільним стилем (старт — о 4:44). У боксі наш чемпіон світу Олександр Хижняк (в 6:18) в чвертьфіналі змагатиметься проти Еурі Седено Мартінеса з Домінікани (вихід до півфіналу гарантує полтавцю «бронзу» Ігор). У важкій атлетиці у ваговій категорії до 76 кг за нагороди Олімпіади побореться чемпіонка Європи Ірина Деха.

Крім того, в боротьбі вийдуть на старт Алла Белінська та Ленур Теміров, в стрільбі — Павло Коростильов, а в легкій атлетиці — Марина Бех-Романчук (кваліфікація у стрибках в довжину), Ірина Новожилова, Ірина Кривець та Наталя Стребкова.

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

1 серпня (неділя)

Легка атлетика, плавання 3:00 «UA:Перший»

Теніс 6:25 «UA:Перший»

Стрибки у воду 9:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Спортивна гімнастика, легка атлетика, важка атлетика 11:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 16:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійською експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA: Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 18:20 (в запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 21:50 (в запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медальний залік Ігор в Токіо очолює Китай, Україна посідає 65-е місце.

Фото НОК України

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